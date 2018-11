S-a aflat cine este atacatorul din Braila! Faptele sale i-au ingrozit pe toti

Marius Valentin Parfenie, tanarul care a intrat cu masina, in plin, intr-un grup de persoane aflate in parcarea unui mall din Braila, este recidivist. In urma cu doi ani, impreuna cu tatal sau, el a batut o persoana cu o ranga.

Conform deciziei instantei, tanarul a fost gasit vinovat de loviri si alte violente. In momentul pronuntarii deciziei, tanarul nu implinise 18 ani si a fost supravegheat timp de 6 luni chiar de mama sa. Asta desi anchetatorii stabilisera ca victima fusese batuta cu o ranga de cei doi agresori. Pedeapsa cu supravegherea s-a incheiat recent, in conditiile in care hotararea instantei a fost pronuntata la finalul anului trecut

Prima decizie a apartinut Judecatoriei Braila din 19.07.2017. „In baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere. Aplica inculpatului Parfenie Marius Valentin masura educativa a supravegherii pe o perioada de 6 luni", este solutia anuntata pe portalul instantei. Ulterior, apelurile inculpatilor au fost respinse de Curtea de Apel Galati, solutia devenind defintiva pe 24.11.2017.

Zece persoane au ajuns la spital, duminica, in urma atacului de la un mall din Braila, unde un tanar a intrat cu masina, in plin, intr-un grup de persoane aflate in parcare, dupa ce a lovit doua persoane, tot cu masina, pe centura ocolitoare a orasului. In prealabil, tanarul de 20 de ani a avut un conflict, in comuna Cazasu, cu un barbat, in legatura cu un autoturism. Surse din randul anchetatorilor spun ca tanarul luase cu ceva timp in urma masina sa o incerce, iar duminica cei doi urmau sa se inteleaga. In urma conflictului verbal, tanarul l-a injunghiat pe barbat. Potrivit unor martori de la mall, in momentul in care a fost imobilizat, tanarul striga "trebuie sa curga sange in tara asta".