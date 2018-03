S-a aflat! De ce poartă mustață Liviu Dragnea

Liviu Dragnea a dezvăluit, într-un interviu, de ce poartă mustață și când a fost singura dată când a fost nevoit să renunțe la ea.

"A fost dorinţa mare a bunicului şi tatălui meu să las mustaţa să crească. Ei au fost foarte supăraţi când din cauza comportamentului meu nu foarte adecvat în Armată... Eram destul de nebuni în Armată. După ce am luat la facultate am făcut Armata la termen redus la o unitate din Pantelimon. Am fost tuns la zero şi eu şi alţi colegi. Mi-au ras şi mustaţa. Am fost cel mai supărat om. Am evitat să mă vadă tata până mi-a mai crescut mustaţa. Şi tata a fost supărat. M-au pedepsit atunci pentru că mai săream gardul cu câţiva colegi", a spus Liviu Dragnea.