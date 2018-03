Salvamontistii, despre avalansa din Cheile Tisitei, in care si-a pierdut viata o femeie: Un eveniment atipic

Salvamontistii apreciaza ca avalansa produsa sambata in Cheile Tisitei si soldata cu moartea unei femei a fost un eveniment atipic, produs la o altitudine joasa, intr-o zona impadurita, in conditiile unui strat de zapada de 10 - 15 centimetri, potrivit News.ro. Ei mai spun ca doua femei au fost prinse de avalansa, insa una dintre ele a fost recuperata imediat, fara a suferi traumatisme.

"Evenimentul este unul atipic, fiind produs la o altitudine joasa (aprox. 600 m), intr-o zona impadurita, cu un strat de zapada de 10-15 cm. Alunecarea s-a declansat in zona superioara a versantului si a continuat pana la baza vaii antrenand un strat mic de zapada, arbori, vegetatie si pietre. Cauzele sunt multiple si nu ne putem pronunta cu certitudine asupra acestora. Suprafata conului de avalansa a fost apreciat la cativa de zeci de metri patrati", spun salvamontistii, oferind si detalii cu privire la interventia de sambata, pentru recuperarea femeii prinse in avalansa.

Ei relateaza ca la ora 11:45 a fost primit un apel prin Serviciul 112 care semnala producerea unei avalanse cu victime in zona Cheile Tisitei. Fiind o zi de weekend in zona se afla o echipa de salvatori montani ai Serviciului Public Judetean Salvamont Vrancea ce efectua o patrulare de rutina, iar doi salvatori se aflau cu grupul surprins de avalansa si au demarat imediat procedurile specifice de salvare.

"O prima victima a fost proiectata in albia Tisitei fiind imediat recuperata de unul dintre salvatori, fara a prezenta traumatisme. A doua victima s-a aflat sub un strat gros de zapada tot in albia raului si a fost gasita dupa mai bine de o ora de cautari. Pentru aceasta nu s-a mai putut face nimic. Actiunea a fost sprijinita de forte ale ISU Vrancea, Jandarmeria Montana Lepsa si un echipaj SMURD", povestesc salvatorii montani.

Au existat insa si voci care au pus avalansa pe seama celor doua cutremure care au afectat sambata zona Vrancea, unul cu magnitudine 3,7, produs la ora 1:22, la 117,9 kilometri adancime si un altul, de magnitudine 2,7, produs la ora 9:01, la 88 de kilometri adancime.

Rezervatia Cheile Tisitei este cel mai vizitat obiectiv turistic din Vrancea, cu peste 5000 de turisti in weekendurile de vara. Traseul turistic este un fost drum forestier dezafectat dupa inundatiile din 2005. Acesta porneste din localitatea Lepsa la 595 metri altitudine, are o lungime de 7 km, o diferenta de nivel de 150 metri, se parcurge in 2-3 ore si este considerat un traseu usor.