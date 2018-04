Saptamana Patimilor- Martea Seaca

Astazi, in Saptamana Patimilor, crestinii vor asista la Liturghia savarsita de Martea Mare • Aceasta zi indeamna credinciosii la priveghere, fiind si una plina de traditii si superstitii

Crestinii ortodocsi sunt asteptati in aceasta seara pentru a asista la Liturghia savarsita de preoti in Saptamana Patimilor Domnului. Martea Mare, denumita si Martea Seaca, este dedicata predicii de pe Muntele Maslinilor, cand Iisus a anticipat distrugerea marelui Templu, dar si propriile patimi, cu doar trei zile inainte de a fi judecat.

Credinciosii sunt indemnati la priveghere, sa fie, cu alte cuvinte, pregatiti ca in orice clipa sa-l intampine pe Iisus. In Martea Mare din Saptamana Patimilor se aspira, se da cu matura, se spala geamuri si se fac treburile grele pe langa casa. Martea Mare este ultima zi in care gospodarii mai pot face treburi pe camp sau in care se mai spala si se calca.

Din aceasta zi, se spune ca barbatii trebuie sa stea pe langa casa si sa isi ajute nevestele. In Martea Seaca, exista superstitia conform careia taranii trebuie sa se spele ritualic pentru a seca bolile. Centrandu-se pe termenul generic a seca, secare, secat, ziua este caracterizata de practici magice ambivalente, ce utilizeaza atat magia negativa, cat si pe cea pozitiva pentru a seca bolile.

In aceasta zi, Sfintii Parinti au randuit sa se citeasca Pilda celor zece fecioare. Aceasta pilda prezinta zece fecioare care se pregatesc pentru nunta. In aceasta pilda, Imparatia cerurilor este asemanata cu zece fecioare, care luandu-si candelele, au iesit in intampinarea mirelui. In urma acestei pilde, preotii arata ca Iisus Hristos a dorit sa descopere credinciosilor importanta pregatirii in vederea judecatii de apoi.

Candelele aprinse simbolizeaza faptele bune, care trebuie sa arda pana la sfarsitul lumii, adica pana la sfarsitul fiecaruia sau pana la Parusie. Flacara este alimentata de untdelemn.

Prin untdelemn se intelege credinta, care la randul ei nu se poate imprumuta altora, fiind un dar strict personal. Aceasta pilda este spusa de catre Domnul Iisus Hristos prin preotii din biserici, pentru ca toti credinciosii sa se gândeasca la faptul ca trebuie se fie întotdeauna pregatiti prin fapte bune pentru întâmpinarea Mirelui ceresc, sa fie alcatuiti prin faptele lor cele bune ca sa poata lua parte la "ospatul cel vesnic".