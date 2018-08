Sapte ani de la accidentul care-l tine pe "fotbalistul lui Hristos" in scaunul cu rotile: "Nu-mi trecea cu toate pastilele din lume. Acum traiesc cel mai bun moment al vietii mele"

Au trecut mai bine de sapte ani de la cumplitul accident care-l tine pe Mihai Nesu (35 de ani) in scaunul cu rotile. Cu toate ca viata sa s-a schimbat complet din momentul negru al vietii, "Bicho" spune ca traieste cea mai buna perioada a existentei sale. Nesu si-a deschis sufletul si a discutat despre ceea ce inseamna sa fii "fotbalistul lui Hristos".

Nesu spune ca de multe ori nici nu simte ca este paralizat, se bucura foarte tare de rezultatele pe care le are alaturi de centrul de ajutor al copiilor cu dizabilitati de la Oradea, deschis cu ajutorul fundatiei sale. Fostul fundas a dezvaluit, intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor, o discutie tulburatoare pe care a avut-o cu un calugar din Athos. "Traiesc cel mai bun moment al vietii mele, acum, la 35 de ani. Si m-ajuta Dumnezeu, de multe ori nici sa nu simt ca sunt paralizat! Au fost clipe teribile, in care nu-mi trecea cu toate pastilele din lume. Nici nu aveam cum, fiindca durerea mare era in suflet", a spus Mihai Nesu.

"Bicho" a apelat la mai multe metode de a trece peste momentul greu al vietii si a discutat cu mai multi preoti, ajungand chiar si la Muntele Athos. Nesu a dezvaluit o discutie cu un calugar care a vrut sa devina fotbalist, dar - asemanator cu Mihai -, o accidentare nu i-a permis sa-si indeplineasca visul: "Scopul este sa fii sportiv pentru Hristos. Un calugar grec din Athos imi spunea ca el a vrut sa devina fotbalist, insa s-a accidentat, a renuntat si mi-a zis ca a ales sa fie fotbalistul lui Hristos", a mai spus Nesu.