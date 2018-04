Sarbatoare uriasa in Biserica Ortodoxa. Crestinii tin astazi Izvorul Tamaduirii

Astazi, 13 aprilie, crestinii ortodocsi sarbatoresc Izvorul Tamaduirii, zi importanta in calendarul bisericesc închinata Maicii Domnului. Aceasta sarbatoare nu are nicio data fixa pentru ca se tine anual în prima zi de vineri dupa sarbatorile pascale. Izvorul Tamadurii aduce aminte de unele minuni savârsite la un izvor aflat în apropierea orasului Constantinopol.

De altfel, credinciosii care vin in aceasta zi la Istanbul se pot închina în Biserica Izvorul Tamaduirii, o constructie ridicata in secolul al XIX-lea. La subsolul acesteia se afla insa un paraclis din secolul al V-lea, unde exista si astazi izvorul cu apa tamaduitoare din trecut.

In plus, ziua de astazi vine ca o sarbatoare a unui mare praznic ce dateaza inca din a doua jumatate a primului mileniu crestin. Se face referire la o vindecare minunata a unui orb care si-a recapatat vederea dupa ce si-a udat fata cu apa unui izvor situat intr-o padure din apropierea Constantinopolului. Biserica zidita din ordin imparatesc pe locul unde era situat acel izvor a primit hramul Izvorului Tamaduirii.

Totodata, aceasta sarbatoare are o importanta deosebita in credinta crestin-ortodoxa. La sarbatoarea Izvorului Tamaduirii se sfintesc apele, iar crestinii vin la biserica pentru a lua parte la slujba de sfintire, cunoscuta si sub denumirea de Agheasma Mica. În vorbirea populara, agheasmei i se mai spune si aiasma.

Acest cuvânt vine de la iazma. In popor se stie ca scopul urmarit prin aiasma este de a alunga duhul cel rau. Si in tara sunt mai multe astfel de izvoare tamaduitoare, la manastirile Ghighiu (judetul Prahova), Dervent (judetul Constanta) si Horaicioara (judetul Neamt). Oamenii vin in aceste locuri pentru a bea apa din izvoarele tamaduitoare si pentru a se vindeca de diferite boli de care sufera.

Traditia spune ca cine bea apa sfintita si se spala în aceasta zi pe partile bolnave ale corpului, se însanatoseste. Izvorul Tamaduirii a fost locul care, binecuvantat de Domnul Iisus Hristos, a vindecat pe multi bolnavi. Traditia mai spune si ca din lacrimile Maicii Domnului cazute pe pamant au iesit mai în toate partile izvoare facatoare de minuni.