Scandal bisericesc la incinerarea lui Andrei Gheorghe. Cine e preotul care i-a facut slujba

Moartea lui Andrei Gheorghe i-a surprins pe multi romani, insa incinerarea sa a rascolit Biserica Ortodoxa Romana (BOR). Reprezentantii BOR nu au fost de acord cu ultima dorinta a unui seaman nascut crestin si au taxat gestul preotului care i-a netezit jurnalistului calea spre cele vesnice.

Preotul Adrian Singurov (47 de ani), solicitat de familia lui Andrei Gheorghe sa oficieze slujba de ramas bun la capataiul jurnalistului, e luat la tinta de reprezentantii BOR. Preotul Visarion Alexa, parohul Bisericii „Pogorarea Sfantului Duh, Sfantul Nicoale" din Capitala, il acuza pe Adrian Singurov ca l-a condus pe ultimul drum pe Andrei Gheorghe pentru bani.

Mai mult, prezenta sa la incinerarea jurnalistului e vazuta ca un abuz, deoarece bisericile ortodoxe nu agreeaza si nici nu incurajeaza slujbele religioase la ceremoniile de incinerare. Preotul nu a raspuns acestor acuzatii, insa a transmis pe Facebook ca-si cere iertare celor pe care i-a suparat cu gestul sau. Totodata, parintele a afirmat ca se astepta la astfel de „tulburari in Postul Mare". In schimb, Singurov e aparat de inalti prelati ai Bisericii Ortodoxe Rusesti, in cadrul careia preotul activeaza. Parintele Adrian a absolvit Seminarul Teologic din Bucuresti si e licentiat in teologie la Universitatea Valahia din Targoviste. Totodata, detine o licenta in drept (Universitatea Dimitrie Cantemir) si o licenta in psihologie criminalistica.

E casatorit si are doi baieti. A devenit preot in 1998, fiind hirotonisit la Catedrala Patriarhala din Bucuresti. Aici a slujit vreme de un an. In 2003 a obtinut transferul la Parohia „Sf. Apostol Andrei" din New York, afiliata Bisericii Ortodoxe din America. Conform superiorilor sai, in 2011 adera la Biserica Ortodoxa Ruseasca. Azi, parintele Adrian este afiliat Arhiepiescopiei de Zaporoje (Ucraina) si detine functia de protoiereu.

