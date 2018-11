Scandal de la o lege aprobata de Guvern: "Se desfiinteaza asociatiile de proprietari, lucru foarte grav!"

Zeci de mii de asociatii de proprietari din toata tara cer abrogarea Legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Aceasta a intrat in vigoare pe 28 septembrie, insa multe din prevederile ei nu pot fi aplicate, iar alte formulari sunt confuze - spune presedintele Ligii Asociatiilor de Proprietari „Habitat", Mihai Mereuta.

"Discutam de o noua ocupatie, administrator de condominiu. In clasificarea ocupatiilor din Romania nu s-a introdus ocupatia. Niste noutati incredibile: plafon de casa, 1000 de lei - singura persoana juridica din Romania care are plafon de casa. Exprimari confuze, care au dus la interpretarea in multe orase ca se pot face plati doar din cont. Dar daca ai contul blocat, cum au zeci de asociatii de proprietari din Bacau si care macar isi mai plateau apa? Asa, din casierie, cum strangeau bani. Ce faci, nu mai platesti nici apa? Plus, dupa amenzi care inainte erau 300, 500 de lei, acum legiuitorul a fost foarte generos, cu amenzi intre 3000 si 10.000 de lei pentru te miri ce. Deja, din Lugoj, din Negresti Oas, am primit comunicari ca se desfiinteaza asociatiile de proprietari, lucru care e foarte grav, pe care noi nu il sustinem.", a declarat Mihai Mereuta.

Mihai Mereuta a mai spus ca au fost depuse deja mii de petitii prin care se cere abrogarea integrala a legii. De asemenea, el a precizat ca sunt necesare discutii urgente pentru o noua legislatie privind asociatiile de proprietari.