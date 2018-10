Scandal la o scoala din Constanta. Preot acuzat ca a capturat imagini compromitatoare cu elevi

Un nou scandal a cutremurat joi din temelii Arhiepiscopia Tomisului. De aceasta data, un arhidiacon, titlu care se acorda unor calugari cu pozitii speciale in conducerea bisericii, a filmat mai multi elevi de scoala generala in timp ce se schimbau dupa ora de sport.

Si mai socant este ca ulterior a distribuit imaginile delicate pe internet. Pentru gestul sau, arhidiaconul a fost retras de la catedra, iar Arhiepiscopia Tomisului l-a trimis sa mediteze. Atentie, urmeaza detalii care va pot afecta emotional. Arhidiaconul Calinic Ciprian Savin a postat pe Facebook imaginile cu baietii de 13 ani, in lenjerie intima, ori goi pe jumatate. Filmarea - care starneste revolta - a fost distribuita timp de 24 de ore dupa care a disparut.

Calugarul a intrat in incaperea unde erau monitorizate camerele de supraveghere din scoala si a inregistrat cu telefonul mobil secventele care ii surprind pe copii cand se schimba de haine dupa ora de sport. Gestul arhidiaconului i-a revoltat pe parinti si pe cei din conducerea scolii iar calugarul a fost chemat sa isi explice gestul.

Calinic Ciprian Savin, arhidiacon: "Nu stiu cum au aparut acele imagini la mine pe telefon. M-am uitat pe filmari sa vad in ce clasa am folosit stick-ul. Ca sa vad unde l-am pierdut. Eu am vrut sa filmez toate pauzele si am zis sa filmez cand am... cu stickul." Arhidiaconul Calinic Ciprian Savin era de 4 ani in preajma copiilor de la scoala generala din Constanta. Era in consiliul de administratie al unitatii de invatamant si le preda elevilor muzica. In acelasi timp, era si dirijorul corului din scoala.

Dupa izbucnirea scandalului, conducerea scolii din Constanta unde preda arhidiaconul a decis sa intrerupa colaborarea cu acesta. Arhidiaconul Ciprian Calinic Savin locuia in sediul Palatului Arhiepiscopiei Tomisului si le-ar fi spus colegilor de cancelarie ca are o functie inalta pe langa episcop. Joi seara, parintii elevilor au depus plangere la politie impotriva calugarului.

Eugen Tanasescu, purtator de cuvant la Arhiepiscopia Tomisului: "Incepand din acest moment domnul profesor de muzica care era si slujitor onorific la catedrala arhiepiscopala nu mai face parte din randul slujitorilor Arhiepiscopiei Tomisului. Nu inteleg ce s-a intamplat si cum a ajuns in momentul asta de ratacire si a putut sa faca gestul asta."