Scandal la PMB! Firea il numeste in Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica pe cel care a reprimat in forta mitingul din 10 august

Gabriela Firea este decisa sa sfideze orice, nu numai bunul simt. Astazi, pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti se va discuta numirea lui Valentin Laurentiu Cazan in Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica.

Cazan este seful Jandarmeriei Bucuresti si cel care a reprimat in forta manifestatia din 10 august, in prezent cercetat penal. El este numit ca membru in cadrul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica, adica acea autoritate supusa direct Primarului Capitalei, care are ca scop interventia in situatii de conflict de orice natura pe teritoriul Capitalei. Cu alte cuvinte, Firea nu numai ca-l recunoaste pe Cazan ca autor al faptelor respective, dar si-l si asuma, il revendica, ceea ce in tandem cu ordinul dat de prefectul Speranta Cliseru - sluga tandemului Firea/Pandele - o face si pe aceasta autor cel putin moral al violentelor din Piata Victoriei.