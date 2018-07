Scandalul "MUIEPSD" se muta in curtea lui Robert Negoita. Masina inmatriculata in Bulgaria cu insemne pe parbriz ale Politiei Locale Sector 3

In plin scandal al numerelor de inregistrare al autoturismelor, nici la primaria lui Robert Negoita nu stau lucrurile altfel, fiind pe cale sa apara un nou scandal legat de un automobil inmatriculat intr-o alta tara europeana decat România.

Dupa ce politistii au confiscat numerele "MUIEPSD" ale cetateanului suedez caruia i-au luat si permisul de conducere si i-au deschis dosar penal, la Primaria lui Negoita chiar politistii sunt in centrul unui nou scandal referitor la numere de inmatriculare care sfideaza legea. In curtea primariei, la orele 18,00 a tras o masina marca Alfa Romeo inmatriculata in Bulgaria, dupa cum se vede in poza. Dar ceea ce e important e ca masina avea parbriz de la Politia Locala Sector 3, institutie aflata in subordinea primarului. Cine e asadar smecherul care beneficiaza de insemnele Politiei Locale Sector 3 pe o masina inmatriculata cu numere de Bulgaria. Trebuie mentionat ca autoturismele particulare ale persoanelor chiar cu functii importante nu au voie sa circule cu insemne si "parbrize" ale institutiilor de stat, ale autoritatilor asa cum este de pilda Politia Locala. La fel cum autoturismele de serviciu nu pot fi folosite in scop personal. Mai ales ca masina e inmatriculata in Bulgaria! Cerem oficial Primariei Sectorului 3 sa ne comunice cui apartine "parbrizul" eliberat de Politia Locala Sector 3 cu Nr. 42 si a cui este masina care il foloseste!