Scandalul procesiunii romano-catolice de Florii de la Timisoara. Șeful Directiei Judetene pentru Cultura Timis il face praf pe primarul Robu

Primarul Timisoarei Nicolae Robu, atacat de colegul sau de partid, Sorin Predescu, directorul Directiei Judetene pentru Cultura Timis. Acesta a intervenit in scandalul legat de procesiunea romano-catolica de Florii, care nu s-a mai putut tine duminica, pentru prima oara de la Revolutie incoace la Timisoara, din pricina unui eveniment sportiv, un semimaraton, organizat chiar in centrul orasului.

Au fost blocate cateva strazi, iar slujba de Florii din Domul Romano-Catolic, din Piata Unirii, a fost perturbata de zgomotul puternic ce a razbatut din difuzoare. Mai mult, pe fatada Domului au fost montate toalete ecologice si tomberoane de gunoi, sustin reprezentantii Episcopiei Romano Catolice Timisoara, lucruri pe care le socotesc inacceptabile.

„Duminică 25 martie 2018, în solemnitatea Floriilor după calendarul romano-catolic, întregul areal dintre Str. Augustin Pacha, Piața Unirii și Str. Radu Negru au fost blocate de organizarea unei manifestări sportive, fără ca riveranii, în special instituții de cult, să fie consultate în acest sens. Din păcate, anul acesta, pentru prima dată în perioada post-decembristă, procesiunea tradițională de Florii, ce avea loc an de an între Str. Augustin Pacha nr. 4 și Domul Romano-Catolic din Piața Unirii nu a putut avea loc. În plus, datorită zgomotului emis de difuzoarele foarte puternice utilizate la manifestarea sportivă, Sfânta Liturghie celebrată în interiorul Domului a fost grav deranjată pe întreaga ei desfășurare. Toalete ecologice și tomberoane de gunoi au fost montate pe fațada principală a Domului și pe cea laterală (str. Radu Negru), pe unde au loc de obicei toate intrările la Liturghiile episcopale, fapt incompatibil cu nici un fel de lăcaș de cult, cu atât mai mult cu Domul, cel mai vechi simbol religios, arhitectonic și cultural al Timișoarei moderne„, au notat pe Facebook reprezentantii Episcopiei Romano Catolice din Timisoara.

Pentru cele petrecute, primarul Nicolae Robu a oferit explicatii: „Este regretabil ca s-a ajuns aici. Noi am avut, avem si vrem sa avem si pe viitor relatii excelente cu Episcopia Romano-Catolica. A fost o scapare, la care nu s-ar fi ajuns daca Episcopia se adresa, cum cere legea, Comisiei de Ordine Publica pentru procesiune. S-ar fi aprobat traseul, evident, si-atunci s-ar fi avut grija sa nu se suprapuna cu crosul„, a declarat pentru opiniatimisoarei.ro Nicolae Robu, primarul Timisoarei.

Sorin Predescu ii atrage atentia primarului Nicolae Robu ca nu a fost respectata legea in privinta organizarii semimaratonului. „Puțină legislație pentru cei din Primaria Timișoara. Pentru că li se pare firesc să amplaseze toalete ecologice pe fațada Domului Catolic și să facă semi-maratoane amplificate la boxe în Piața Unirii (Domplatz)

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

Art. 9.

(5) În zonele de protecție a monumentelor istorice în care sunt lăcașuri de cult este interzisă desfășurarea în aer liber, în perioada în care în cadrul acestora se desfășoară serviciu religios, a unor manifestări care, prin poluarea sonoră sau vizuală pe care o produc, pot impieta asupra desfășurării serviciului religios.

(6) Prin excepție, se pot organiza manifestări de genul celor prevăzute la alin. (5), cu acordul autorității religioase care administrează lăcașul, în condiții care să nu impieteze asupra desfășurării serviciului religios", a precizat seful Directiei de Cultura Timis pe pagina sa de Facebook.