Scandalul rujeolei. Cine a facut acest vaccin este pandit de un mare pericol!

Rujeola este in continuare o boala care le da reale batai de cap medicilor ieseni, iar acest lucru nu se intampla din cauza faptului ca nu exista metode prin care sa fie combatuta.

Principala cauza pentru care se inregistreaza, in continuare, multe cazuri de rujeola este reprezentata de faptul ca foarte multi parinti refuza sa-si vaccineze copiii. Medicii ieseni au facut un bilant pentru primele patru luni ale anului 2018, care nu pare a fi prea imbucurator. In aceasta perioada, in Iasi, s-au inregistrat cinci decese din cauza rujeolei. In toate cazurile a fost vorba despre copii cu varste pana in 3 ani.

"De la 1 ianuarie pana pe data de 10 mai am avut, in total, 214 cazuri de rujeola, dintre care 107 au fost baieti si 107 fete. In aceasta perioada s-au inregistrat cinci decese, doua din judetul Bacau, unul din judetul Neamt si doua din judetul Iasi. Varstele deceselor sunt de trei luni, sase luni, noua luni, zece luni si trei ani. Marea majoritatea provine din mediul rural. Vorbim de un procent de aproximativ 62% care provine din mediul rural", precizeaza dr. Mihnea Hurmuzache, director medical al Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi. Daca in urma cu cativa ani ideea de antivaccinare a aparut in randul parintilor din mediul urban, lucrurile s-au mai schimbat in ultima perioada. Acum, majoritatea copiilor nevaccinati antirujeolic provine din mediul rural.

"Acesta este un lucru pe care l-am observat si in discutiile cu mamele. Daca initial antivaccinarea a aparut in randul mamelor din mediul urban, procentul celor care nu doreau vaccinarea fiind undeva la 75%, acest lucru s-a schimbat putin. Persoanele din mediul rural au capatat acces la informatia de pe internet. Cei din mediul urban au inceput sa se mai replieze, vazand foarte mult mediatizata epidemia de rujeola si cazurile letale si exista o schimbare in randul parintilor din mediul urban. Acum, mamele din mediul rural sunt cele mai multe care nu isi vaccineaza copiii. Singura explicatie e ca au acces mult mai bun la internet fata de acum cativa ani, cand mai ascultau de medicul de familie", mai spune dr. Mihnea Hurmuzache.

Chiar daca majoritatea pacientilor afectati de gripa este formata din copii cu varste de pana la 1 an, la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi s-au prezentat si adulti care aveau forme destul de grave de rujeola. "Din totalul celor 214 cazuri, 81 au fost sub varsta de 1 an, 55 cu varste de 1-4 ani, 36 cu varste de 5-14 ani, 23 cu varste de 15-24 de ani, 18 cu varste de 25-44 de ani si un caz cu varsta intre 45 si 50 de ani. Se vede clar ca apare la varstele mici, la copii care au mai putin de 1 an. Practic, acolo sunt 40% din cazuri. Acesti 81 sunt atat in perioada in care nu le venise inca randul la vaccinare, dar si cei cu varste intre 9 luni si 12 luni care deja ar trebui sa fie vaccinati. Campania de vaccinare se face in jurul varstei de 9 luni", precizeaza dr. Mihnea Hurmuzache.

Conform medicilor ieseni, toti parintii trebuie sa inteleaga ca un singur vaccin antirujeolic nu asigura imunitatea in proportie de 100%. Pentru a preveni aparitia bolii, la varsta de 5 sau 6 ani, copiii trebuie sa fie revaccinati. Lipsa revaccinarii este o alta cauza care poate explica numarul mare de cazuri de rujeola inregistrat la nivelul judetului Iasi.

"Cei care au mai mult de 1 an inseamna cazuri de pacienti care nu au fost vaccinati sau care nu au fost revaccinati. Acest lucru este foarte important. Dupa primul vaccin, copilul nu devine imun pentru toata viata. La varsta de 5 sau 6 ani se face revaccinarea antirujeolica, abia atunci se poate spune ca imunitatea este definitiva. Fara al doilea vaccin, capacitatea imunogena a organismului este redusa la 70%. Din acest motiv, de multe ori avem cazuri de rujeola la cei de peste 5 sau 7 ani, care au fost vaccinati initial, dar nu au mai fost revaccinati. La fel, parintii care i-au vaccinat la 1 an s-au reasezat pe principiile nonvaccinarii, ulterior. Din aceasta cauza, exista aceste cazuri si exista un numar mic de persoane care sunt la varsta de peste 25 de ani. Deci, practic, sunt persoane care au prins vaccinul antirujeolic si care fac boala din motive de neexersare imunitara. Este de ajuns un moment de imunodepresie in care sa intri intr-un contact destul de ferm cu virusul rujeolic. In Romania se moare mult prea mult de rujeola, noi detinem cele mai multe cazuri din Europa, asta insemnand aproape 50% din cazurile inregistrate si 95% din mortalitatea din Europa prin rujeola", incheie dr. Mihnea Hurmuzache pentru bzi.ro