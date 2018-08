Scene desprinse din filmele de groaza pe terasa Corso din centrul Iasului! Un barbat gelos si-a injunghiat iubita!

Un eveniment care a ingrozit intreg Iasul a avut loc vineri seara, chiar in centrul orasului, la un local frecventat de sute de persoane. Un barbat in varsta de 63 de ani a atacat cu un cutit o femeie in varsta de 48 de ani, care lucra in bucataria restaurantului Corso. Se pare ca barbatul, care era fostul concubin al victimei, avea un plan bine pus la punct, prin care incerca sa se razbune pentru faptul ca femeia nu mai dorea sa aiba, in continuare, o relatie cu el.

Din spusele martorilor, se pare ca acesta a dat buzna in bucataria localului, de unde a luat un cutit de pe o masa si a atacat-o direct pe femeia in varsta de 48 de ani. Acesta a reusit sa o injunghie in zona toracica si in antebratul drept, dupa care a fugit de la fata locului. Oamenii care au asistat la acest atac sangeros au pus mana pe telefon si au sunat de urgenta la 112 pentru a cere ajutorul unui echipaj medical si unui echipaj de politie. La fata locului s-a deplasat de urgenta un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta, care a transportat victima la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului "Sf. Spiridon".

"Ambulanta a adus o pacienta in varsta de 48 de ani, cu doua plagi taiate. A fost injunghiata de catre o persoana de gen masculin. Una dintre plagi este la nivelul semitoracelui anterior drept, cealalta este o plaga superficiala la nivelul antebratului. In momentul in care a ajuns la spital, pacienta era stabila, constienta, intr-o stare emotionala deosebita, dar speram intr-o evolutie si un diagnostic favorabil. Pacienta cu plaga injunghiata parasternal dreapta penetranta in abdomen se va interna in clinica chirurgicala de garda si va fi operata", a declarat prof. univ. dr. Diana Cimpoesu, coordonator SMURD Iasi.

Imediat dupa ce a atacat-o cu un cutit pe fosta concubina, barbatul in varsta de 63 de ani a fugit de la fata locului, sub privirile ingrozite ale trecatorilor si ale clientilor. Politistii ieseni au actionat foarte repede si au reusit sa-l imobilizeze pe atacator, nu departe de locul in care a avut loc atacul. Acesta a fost pus la pamant de catre echipajele Politiei Locale in parcarea cinematografului Victoria, fiind incatusat si predat politistilor de la Sectia 3 Politie, in vederea continuarii cercetarii penale.

"Este vorba despre o agresiune, o femeie a fost atacata cu un cutit de catre fostul concubin. Aceasta a suferit plagi in zona toracelui si pe maini, fiind transportata la spital. Agresorul a fost transportat initial la Sectia 3 Politie, iar cazul a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi, in cauza fiind efectuate cercetari pentru tentativa de omor", a declarat Anca Vijiac, purtator de cuvant al IPJ Iasi.