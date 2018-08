Schimbare importanta in ceea ce priveste eliberarea pasapoartelor

Intr-un comunicat transmis recent, oficiali ai Ministerului Afacerilor Interne au transmis ce schimbare importanta se produce in ceea ce priveste eliberarea pasapoartelor! Ce trebuie sa afle romanii

Un comunicat al MAI a fost transmis recent pentru a informa cetatenii romani cu privire la schimarea momentului. Taxele necesare pentru eliberarea pasapoartelor nu vor mai putea fi platite, din data de 30 septembrie, la punctele de lucru ale Trezoreriei Statului din sediile din mall-urile Plaza Romania si ParkLake din Bucuresti, informeaza MAI.

"Din 30 septembrie a.c. isi vor inceta activitatea punctele de lucru ale Trezoreriei Statului din sediile din mall-urile Plaza Romania si ParkLake din Bucuresti.

Astfel, incepand cu aceasta data taxele necesare pentru eliberarea pasapoartelor nu vor mai putea fi platite in respectivele sedii. Aceasta decizie nu este luata de Ministerul Afacerilor Interne, Trezoreria Statului nefiind o institutie subordonata M.A.I. Taxele vor putea fi achitate in continuare la sediile de sector ale Trezoreriei Statului. De asemenea, cetatenii au la dispozitie si casieriile unitatilor CEC Bank; prin mandat postal la orice Oficiu Postal; on-line, in sistem internet banking, prin virament catre conturile deschise de Institutiile Prefectului; orice banca la care cetateanul are deschis un cont bancar, prin virament catre conturile deschise de Institutiile Prefectului; casieriile deschise in sediile Institutiilor Prefectului din fiecare municipiu resedinta de judet, respectiv municipiul Bucuresti", se arata intr-un comunicat al MAI.

Situatia existenta la nivelul serviciilor publice comunitare de eliberare a pasapoartelor a fost discutata la sedinta saptamanala de lucru de marti organizata de Secretarul de Stat pentru Relatia cu Institutiile Prefectului, fiind analizata eficienta masurilor dispuse la nivelul acestor servicii pentru prima jumatate a acestui an si pentru perioada de varf reprezentata de lunile iulie si august.