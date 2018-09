Scrisoarea plină de regrete lăsată de un bărbat care s-a sinucis: „Nu ştiu ce blestem, ce păcat a căzut pe fiinţa mea"

Un bărbat în vârstă de 44 de ani, din comuna dâmboviţeană Valea Mare, a fost găsit spânzurat, miercuri, pe un drum al Schelei Petroliere. Se pare că acesta nu a putut rezista fără soţia sa, de care se despărţise. De altfel, nu a fost la prima încercare de acest fel.

Bărbatul a lăsat şi un bilet de adio în care îşi justifică gestul disperat şi îşi roagă apropiaţii să nu-i duşmănească fosta soţie. „DRAGII MEI - E SCRIS ÎN GRABĂ! Am reflectat şi vă las vouă moştenire ceea ce am vrut eu să consider în viaţă, chiar dacă unii nu au crezut în mine: - FIŢI POLITICOŞI ŞI PUNCTUALI - FIŢI CURAJOŞI ŞI CORECŢI -NU VĂ BÂRFIŢI PRIETENII... Nu ştiu ce blestem, ce păcat a căzut pe fiinţa mea, dar nu am mai putut să mai văd, să conştientizez ce e bine de făcut în viaţă. Am fost doborât de despărţirea de familia mea, încât vă rog nu duşmăniţi copilul meu şi fosta mea soţie. Eu i-am iubit din tot sufletul meu. LĂSAŢI-I SĂ-MI APRINDĂ O LUMÂNARE şi aveţi grijă de ei...SĂ FIE LINIŞTE, NU MA JELIŢI ŞI NU REGRETAŢI!", este biletul lăsat de bărbat.