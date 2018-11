Se dau bani de la stat: 5.000 de lei de persoana. Banii intra pe card de 1 Decembrie

Un nou proiect legislativ dezbatut de senatori prevede acordarea unor sporuri marite veteranilor si vaduvelor de razboi in an de Centenar. De asemenea textul mai prevede si o prima consistenta cu ocazia zilei de 1 Decembrie.

Proiectul este argumentat de faptul ca "aceste categorii merita recunostinta si sprijin neconditionat, pentru ca o natiune nu este cu adevarat puternica daca nu isi respecta istoria, armata si eroii", mai ales acum, in An Centenar. "Se impune o premiere in cuantum de 5.000 lei net pentru fiecare veteran si invalid de razboi, precum si pentru vaduvele de razboi, in data de 1 Decembrie 2018". Sporurile propuse sunt diferentiate atat pentru fiecare categorie de beneficiar, cat si pentru fiecare grad de invaliditate al ranitilor din razboi.

Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi.

Art. 1 - "Literele a) - c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

a) Invalizilor de razboi:

- 518 lei lunar, pentru marii mutilati si cei incadrati in gradul I de invaliditate;

- 462 lei lunar, pentru cei incadrati in gradul II de invaliditate;

- 392 lei lunar, pentru cei incadrati in gradul III de invaliditate;

b) Veteranilor de razboi - 322 lei lunar;

c) Vaduvelor de razboi, daca nu s-au recasatorit - 322 lei lunar.

Art. 2 - (1) Invalizii, precum si veteranii de razboi primesc, pe langa indemnizatiile prevazute la art. 1, si un spor de cate 40 lei lunar pentru primul an de participare la razboi, indiferent de durata participarii, la care se adauga cate 10 lei pentru fiecare luna de participare ce depaseste un an calendaristic".

Art. 16 - "Veteranii si vaduvele de razboi beneficiaza si de urmatoarele drepturi:

p) un premiu financiar in cuantum de 5.000 lei net pentru anul Centenarului 2018".

Proiectul de lege va fi dezbatut in procedura de urgenta la Senat, care este prima camera sesizata. Pentru a intra in vigoare si pentru acordarea acestor sume, este nevoie si de votul Camerei Deputatilor, forul decizional, apoi de promulgare din partea sefului statului.