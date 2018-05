Se intampla in Romania: A operat gratis la un spital privat doi pacienti in stare foarte grava!

Radu Zamfir impresioneaza din nou prin altruismul de care da dovada! Daca la tragedia din Apuseni, a incercat din rasputeri sa isi salveze colegii aflati in aeronava groazei pilotata de Adrian Iovan, acum, la trei ani de la acea nenorocire, medicul a decis sa opereze pro bono cativa bolnavi aflati in stare critica!

In 20 ianuarie 2014, Radu Zamfir devenea in fata opiniei publice din tara noastra un adevarat erou, dupa ce un avion de mici dimensiuni cu cadre medicale s-a prabusit in muntii Apuseni! Doctorul a fost atunci persoana care a reusit sa ii mentina in viata pe colegii sai pana cand echipele de salvare au ajuns in zona si, practic, i-a ajutat sa traiasca!

La distanta de trei ani de la tragicele evenimenimente, Zamfir surprinde iarasi cu o noua initiativa umanitara! De data aceasta, medicul, membru in echipa de transplant hepatic a Centrului de Chirurgie Digestiva si Transplant Hepatic de la Institutul Clinic Fundeni, cu peste 500 de operatii de prelevare de ficat, a luat decizia de face, la o clinica privata din Capitala, patru interventii chirurgicale complicate fara sa fie platit.

"In luna noiembrie, am inceput o colaborare cu un spital privat pentru a salva vieti, fiindca acesta este scopul nostru, al medicilor!

Este o initiativa la care am aderat, astfel ca, in paralel cu lucrurile pe care le realizez zilnic la Fundeni, am hotarat sa fac si patru interventii la aceasta clinica importanta, cu standarde inalte, pentru cativa bolnavi aflati in situatii dificile, care nu isi pot permite sa plateasca astfel de operatii! Deja am rezolvat doua cazuri, un barbat de 36 de ani, cu o tumora de coada de pancreas si o femeie de 40 de ani cu o tumora benigna hepatica voluminoasa si ma bucur ca lucrurile au decurs perfect!

Sunt fericit, mai ales ca am fost primit cu caldura si lucrez cu oameni tineri, entuziasti si bine pregatiti profesional", a declarat Radu Zamfir! Doctorul care a supravietuit tragediei aviatice din Muntii Apuseni in urma careia a murit Adrian Iovan a vorbit despre una din cele mai cumplite boli. Radu Zamfir e de parere ca nimeni nu poate fi ocolit de cancer. „Ideal este sa gasesti pacientul in etapa cea mai incipienta a bolii, cand tumora s-a dezvoltat doar pe mucoasa. Atunci tratamentul e mai simplu, poate fi si endoscopic, o rezectie endoscopica putand rezolva problema. Dar de obicei, la noi in tara, aceste neoplazii sunt gasite in stadii avansate care necesita rezectii de organ, uneori din cauza extinderii la organele invecinate necesitand si rezectii ale metastazelor din alte organe, cum ar fi cele hepatice.

Dar pacientii trebuie convinsi ca exista metode a de a lupta cu cancerul in toate stadiile bolii", a declarat medicul Radu Zamfir.