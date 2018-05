Se schimba data de pensie! Cand isi vor lua romanii banii!

Plata pensii 2018. Conducerea PSD, reunita in cadrul Biroului Permanent National, a decis sa schimbe data la care se face plata pensiilor. Asadar, daca pana in prezent pensiile sunt virate in perioada 9-28 a fiecarei luni, s-a decis ca acestea sa fie livrate pana la data de 15 a fiecarei luni.

In zilele urmatoare se va stabili exact care te luna din care se va aplica aceasta masura. Anuntul a fost facut de liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, care a precizat ca doreste ca plata pensiilor sa se faca cel tarziu in data de 15 ale lunii.

"S-a stabilit un calendar foarte strict in ceea ce priveste plata pensiilor. Acum se face intre 9-28 ale luni. S-a decis ca sa nu mai existe niciun fel de confuzie, ca pensiile sa fie platite pana in data de 15 ale lunii. La 1 ale lunii se vireaza banii catre Posta Romana, apoi se fac toate procedurile (...) astfel incat 15 mai sa fie ultima zi in care sa se plateasca pensiile. Ramane sa se decida de cand intra in vigoare aceasta masura. Problema este daca se incepe din iunie sau iulie, ca de la 15 ale lunii sa se plateasca pensiile", a anuntat Liviu Dragnea.