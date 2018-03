Se schimba legea produselor congelate de panificatie

Consumatorul roman cumpara, adesea, produse de panificatie si patiserie fara sa stie prea bine ce contin sau cum au fost obtinute. Nici n-ar avea cum sa afle toate aceste lucruri, cata vreme autoritatile continua sa dea legi neclare, pe care comerciantii le aplica dupa cum vor.

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) se pregateste sa modifice legislatia privind etichetarea produselor obtinute din aluat decongelat, doar ca, in forma actuala, noile prevederi nu par sa vina prea mult in ajutorul unei bune si corecte informari a consumatorulu roman. De cand a fost congelat, cum a fost tinut aluatul de la momentul congelarii pana la momentul prepararii lui in magazin si ce ingrediente contine - acestea par sa fie informatiile relevante care ne-ar putea spune daca facem o alegere buna cand cumparam un produs obtinut din aluat decongelat.

De asemenea, in cazul produselor obtinute din aluat congelat, este important sa stim si ingredientele pe care le contin, avand in vedere ca presupun un proces de coacere specific. Au explicat reprezentantii producatorului de paine Moripan Alex din judetul Vrancea: "Painea congelata este pregatita si coapta partial, cu luni sau chiar ani inainte de coacerea finala din magazine. Pentru a avea un aspect placut, apetisant si pentru a se coace, produsele contin o paleta larga de compusi pe care atat producatorii, cat si Asociatia Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) doresc sa le ascunda".

In 2016 s-a facut un prim pas pentru corecta informare a consumatorilor in ce priveste produsele obtinute prin decongelare. Fiecare consumator are dreptul sa stie daca painea, covrigii sau prajiturile pe care le cumpara au fost obtinute din aluat decongelat, arata Ordinul 183/2016 al ANPC.

Mai exact, articolul 3 din ordin impune ca "operatorii economici care comercializeaza catre populatie paine, produse de panificatie si produse de patiserie obtinute din produse congelate (...) au obligatia de a informa consumatorii prin afisare la loc vizibil, lizibil, usor de inteles, intr-o forma care sa nu permita stergerea, dupa caz, pe un afis, pe eticheta, ambalaj de vanzare, in meniul oferit, ori altele asemenea, ce insotesc produsul, cu mentiunea 'produs/din produs decongelat'".

De asemenea, potrivit prevederilor articolelor 9 si 10 din Regulamentul 1169/2011 (care reglementeeaza etichetarea in toate tarile UE), in cazul produselor alimentare preambalate, eticheta trebuie sa contina lista ingredientelor. In cazul produselor comercializate in vrac, insa, acelasi regulament stabileste la articolul 44 doar obligativitatea indicarii componentelor care provoaca alergii sau intolerante. Reglementarea, interpretabila si permisiva, a dus in practica la situatii care in niciun caz nu sunt in beneficiul consumatorului.

Acum, Protectia Consumatorului vrea sa aduca noi modificari legislatiei privind congelatele. Mai exact, potrivit proiectului de ordin supus dezbaterii, ANPC vrea sa ii oblige pe comerciantii de produse de panificatie congelate sa scrie pe ambalaje ca produsele lor "pot contine grasimi, zaharuri sau amelioratori pentru gust".

"Operatorii economici care comercializeaza catre populatie paine, produse de panificatie si produse de patiserie obtinute din produse congelate, au obligatia de a informa consumatorii, prin inscriptionarea pe ambalajul pus la dispozitia consumatorilor, in mod lizibil usor de inteles, cu privire la faptul ca produsele pot contine grasimi, zaharuri, amelioratori pentru gust", este modificarea pe care vrea sa o aplice ANPC.

Cum poate insa aceasta modificare sa rezolve problemele din piata congelatelor, semnalate de producatori si consumatori, cum ar fi informarea asupra termenului de cand au fost congelate produsele, afisarea vizibila a ingredientelor continute si chiar si afisarea informatiei produs congelat, acolo unde acum nu se respecta legea?

Presedintele ANPC, Marcel Bogdan Pandelica, a declarat ca se doreste, inainte de toate, ca toti consumatorii sa aiba acces la o lista cu alergeni si substante cu potential periculos (cum ar fi sarea pentru cardiaci sau zaharul pentru diabetici) si ca in urma discutiei cu producatorii si comerciantii se va gasi cea mai buna forma a legii.