Se vor schimba procedurile de control la aeroport. Ce se va intampla cu bagajele de mana

O noua tehnologie de scanare tridimensionala (3D), care poate fi folosita pentru bagajele de mana, a inceput sa fie testata de mai multe aeroporturi din lume.

Pasagerii care zboara cu avionul sunt obligati sa scoata pentru verificare anumite obiecte si solutii din bagajul de mana, precum dispozitive electronice sau lichide. Acest inconvenient ar putea disparea daca noua tehnologie de scanare va fi folosita pe scara larga.

Mai multe aeroporturi, printre care gigantul Heathrow din Londra, Schipol din Amsterdam si JFK din New York au demarat programe pilot prin care bagajele de mana sunt scanate cu ajutorul unei noi tehnologii, potrivit News.ro.

Tomograful computerizat folosit in spitale pentru analize a fost adaptat la scanere care pot fi folosite in aeroporturi pentru a produce o imagine tridimensionala a obiectelor aflate in bagajele de mana.

Banda pe care circula bagajele de mana se roteste pentru a permite scanerelor 3D sa captureze rapid sute de imagini folosind razele X, imagini care sunt folosite pentru recrearea tridimensionala a obiectelor din interior.

Sistemul are rolul de a deosebi obiectele care nu prezinta o amenintare, conform reglementarilor in vigoare, de bombe, arme si solutii periculoase.

Pe durata testelor pilor, care vor dura intre 6 si 12 luni, pasagerii care trec prin acest sistem de scanare nu vor mai fi nevoiti sa-si goleasca bagajele de mana luate in avion.

Alaturi de laptopuri, telefoane si alte dispozitive electronice, din 2006, cand fost dejucat un atentat cu bomba ce folosea explozibil lichid, produse precum bauturile alcoolice, samponul, pastele de dinti ori cremele de soare, trebuie scoase din bagajele de mana pentru verificare.

Noua tehnologie, ar putea scuti pasagerul de golirea bagajelor de mana si, automat, ar putea grabi procesul de imbarcare.