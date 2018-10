Seceta loveste Romania! Agricultura ar putea intra in colaps

Agricultura Romaniei este pe cale sa primeasca o lovitura puternica. Deja vorbim in unele zone ale tarii de seceta extrema, in timp ce in altele fenomenul este moderat si puternic.

Singurele regiuni in care cantitatea de apa aflata in sol este satisfacatoare sunt centrul si Sud-Estul Transilvaniei, insa daca nu ploua in urmatoarea perioada situatia poate deveni dramatica si aici. In acest moment, cele mai afectate sunt Baraganul, Dobrogea si Oltenia, acolo unde luna trecuta cantitatile de precipitatii nu au fost insemnate iar seceta este deja extrema. „Am avut o vara capricioasa, in iunie si iulie au fost cantitati de precipitatii neasteptat. a fost o umiditate foarte crescuta. Suntem in situatia de a avea trei sferturi din tara acoperita de seceta. Multi dintre fermieri si-au amanat recoltatul de toamna", a spus Daniel Alexandru, sef Laborator Agreometeorologie ANM.