Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat: "Romania a apelat si la mecanismul NATO pentru imunoglobulina"

Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat luni seara ca Romania a apelat si la mecanismul NATO pentru imunoglobulina, in paralel cu Mecanismul de Protectie Civila european.

"Acum mi-a venit adresa de la doamna ministru semnata, asa ca vom parcurge exact demersurile care se fac in mod oficial. Adica IGSU, care este punctul de contact pentru astfel de mecanisme, o sa trimita solicitarea, explicand ca noi vom suporta costurile si vom suporta transportul prin UNIFARM. Singura problema este sa identificam stocul necesar pentru noi, ca sa fie pus la dispozitie, il procuram si il aducem de urgenta in Romania. Tarile care identifica astfel de stocuri vor lua legatura cu noi si vor pune la dispozitie stocurile", a explicat Raed Arafat, intr-o interventie la Antena 3.

El a afirmat ca, in cazul imunoglobulinei, ar putea fi vorba si despre o forma de presiune a firmelor asupra Ministerului Sanatatii pentru stabilirea pretului. "Stiti foarte bine ca au fost multe discutii cu firmele importatoare sau fabricante care nu au ajuns cu ele la un final. In final, trebuie sa recunoastem ca este si o forma de presiune asupra Ministerului Sanatatii pentru stabilirea unui pret sau altul", a spus secretarul de stat in MAI.

Raed Arafat a sustinut ca stia de intentia ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, privind declansarea mecanismului european. "Stiam de intentia ca, daca nu reuseste sa rezolve cat mai repede cu firmele care importa acest medicament, sa declansam Mecanismul de Protectie Civila si nu numai", a adaugat seful DSU.

Ministerul Sanatatii a informat luni seara, printr-un comunicat, ca, avand in vedere discontinuitatile aparute incepand de anul trecut in aprovizionarea cu imunoglobulina umana, a luat decizia pentru declansarea Mecanismului European de protectie civila. Decizia a fost aprobata de premierul Romaniei. Conform comunicatului, declansarea acestui mecanism se realizeaza in baza Deciziei 1313/ 2013 a Parlamentului si Consiliului European, in vederea asigurarii cantitatii necesare de imunoglobulina umana pentru tratamentul pacientilor romani.

"Discontinuitatile in aprovizionarea cu imunoglobulina au fost generate de retragerea de pe piata a producatorilor care asigurau peste 80% din necesar. In ciuda eforturilor depuse de Ministerul Sanatatii in anul 2017, inclusiv eliminarea taxei clawback pentru imunoglobulina prin adoptarea de catre Guvernul Romaniei a OUG 100/ 2017 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/ 2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, de scutire de la plata contributiei trimestriale a medicamentelor derivate din sange uman sau plasma umana, in prezent continua criza de imunoglobulina pe piata din Romania, cu impact vital asupra vietii pacientilor diagnosticati cu imunodeficiente primare, boli autoimune, boli neurologice", precizeaza comunicatul citat.