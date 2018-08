Secretele din spatele morcovilor "baby", o pacaleala de zile mari

„Baby carrot" este denumirea data morcovilor de mici dimensiuni vanduti de comercianti din intreaga lume ca o delicatesa, gratie fragezimii si gustului dulce pe care il au. Totusi, mare parte a acestor morcovi de mici dimensiuni reprezinta rezultatul unui proces de cosmetizare a unor morcovi care nu intrunesc standardele de calitate si aspect impuse de marile lanturi comerciale.

Publicatia amerincana Huffington Post explica modul in care deliciosii „baby carrot" sunt „ciopliti" din morcovi cu imperfectiuni, care altfel ar trebui aruncati sau transformati in hrana pentru animale. Cu ajutorul unor masini, morcovii maturi sunt taiati in bucati mici, apoi transformati in batoane, curatati, spalati si impachetati pentu a fi comercializati sub forma de „baby carrot".

Ideea i-a venit fermierului californian Mike Yurosek in 1986, acesta fiind frustrat de faptul ca supermarketurile refuzau sa cumpere morcovi ajunsi la maturitate, care nu era suficient de aratosi sau prezentau defecte. De aceea, cantitati uriase de morcovi ajungeau sa fie transformate in mancare pentru animale, deveneau materie prima pentru obtinerea sucurilor sau, pur si simplu, erau aruncate.

Yurosek a aruncat cateva kilograme de morcovi maturi intr-o masina industriala de taiat fasole verde care i-a portionat in bucati de 5 centimetri lungime, dupa care le-a trecut printr-un curatator de cartofi pentru a le da un aspect neted. A propus mai multor magazine din California noul sortiment de morcovi delicati, iar produsul s-a dovedit un adevarat succes comercial. Bineinteles, acestia erau vanduti la un pret mai mare. In Romania, o punga de 600 de grame de baby carrots costa la supermarket aproximativ 6 lei.

La acest moment, in SUA, se estimeaza ca „baby carrots" reprezinta aproape 70% din totalul vanzarilor de morcovi, noteaza publicatia Washington Post, asta in conditiile in care morcovul se situeaza pe locul 7 in randul celor mai consumate legume din State.

In prezent, cea mai mare cantitate de „baby carrots" provine din soiul de morcovi Imperator, care sunt lungi si subtiri, ceea ce permite obtinerea mai rapida a morcovilor minioni, conform unor explicatii oferite de Departamentul de Agricultura al SUA. Pe piata exista si „baby carrots" care provin din morcovi scosi din pamant atunci cand au inca dimensiuni mici, inainte de a dezvolta un gust lemnos, dar in cantitati mai mici.