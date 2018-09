Secretul inelului de logodna pe care fostul principe Nicolae i l-a dat iubitei lui! Ce e scris pe interiorul bijuteriei

La Sinaia, la finalul lunii, va avea loc nunta nepotului Regelui Mihai, fostul principe Nicolae, cu Alina Binder, cea care ii este sotie in acte de la finalul anului trecut.

Perioada plina de emotii pentru nepotul Regelui Mihai, fostul principe Nicolae si iubita lui, Alina. Cei doi se pregatesc pentru cel mai important eveniment al vietii lor: nunta, care va avea loc, pe 30 septembrie, la Sinaia, o localitate cu mare insemnatate pentru familia regala.

Fostul principe Nicolae si Alina Binder vor avea nunta la Biserica Sf Ilie, iar petrecerea de dupa ceremonia religioasa va fi organizata la Cazinoul din Sinaia.

Nicolae si Alina s-au logodit in urma cu un an, in strainatate. La petrecerea care a avut loc la Londra, in prezenta catorva apropiati, Alina a primit inelul de logodna, care este unul deosebit. Bijuteria are ca piatra centrala un smarald, care este inconjurat de cateva diamante mici. Putini sunt cei care stiu ca inainte de a primi inelul de logodna, tanara primise de la Nicolae o pereche de cercei cu smarald.

"Era pregatit cu inelul de ceva timp. Mi-a dat de ziua mea cadou cerceii cu smarald care sunt in set cu inelul de logodna. Safirul este piatra mea preferata", a marturisit viitoarea mireasa a fostului principe Nicolae.

Inelul de logodna al Alinei Binder are inscriptionat pe interior numele celor doi si data de 29 iulie 2017, zi in care a fost ceruta de sotie.

Secretul inelului de logodna al Alinei Binder! Cum va arata rochia de mireasa a iubitei fostului principe Nicolae

Nunta de pe 30 septembrie de la Sinaia se anunta a fi una fastuoasa. Mirii au pastrat secrete multe amanunte ale evenimentului. Alina Binder spune ca Nicolae nu stie cum va fin rochia de mireasa pe care nu o va vedea pana in ziua nuntii. "Rochia de mireasa este foarte frumoasa. Pe ea sunt motive inspirate din portul bunicii mele, portul sasesc. Vor fi insa foarte discrete. Rochia este facuta de un designer roman", au fost singurele amanunte oferite de Alina Binder in ceea ce priveste rochia de mireasa.