Secretul pe care nu ti l-a spus nimeni. Ce poti pati dupa ce zbori cu avionul

De fiecare data cand zburam cu avionul suntem expusi radiatiilor. Care sunt riscurile. In timpul unei calatorii cu avionul, pasagerii sunt expusi atat radiatiilor solare, cat si razelor cosmice, intrucat fuselajul aeronavelor nu ii protejeaza de asa ceva.

De exemplu, la persoanele care zboara cu avionul timp de sapte ore de la New York (SUA) la Londra (Marea Britanie) ajunge aceeasi cantitate de radiatii ca in cazul efectuarii unei radiografii toracice. In timpul unui zbor de la New York la Tokyo (Japonia), radiatiile sunt echivalentul a doua radiografii toracice. Pasagerii expusi unui nivel mai mare de radiatii sunt cei care calatoresc pe distante mari la latitudini nordice, intrucat la Poli atmosfera Pamantului este mai rarefiata, conform traveller.com.au.

Efectele expunerii prelungite la radiatii pot fi cancerul, transmiterea unor defecte genetice generatiilor urmatoare sau imbolnavirea fetusului, in cazul femeilor insarcinate. Cu toate acestea, expertii ne dau asigurari ca nivelul de radiatii din timpul zborului cu avionul este prea mic pentru a ne pune sanatatea in pericol.