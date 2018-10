SEISM 2018 - Sedinta CNSSU a avut loc in prezenta primului-ministru al Romaniei, Viorica Dancila

In urma sedintei CNSSU din data de 13 octombrie 2018, care a avut loc la sediul Centrului National pentru Coordonare si Conducere a Interventiei, in prezenta primului-ministru al Romaniei, doamna Viorica-Vasilica Dancila, au fost dispuse masurile necesare pentru buna desfasurare a actiunilor intreprinse in sprijinul populatiei in contextul exercitiului SEISM 2018.

A fost propusa instituirea starii de urgenta, ce urmeaza a fi supusa spre aprobare presedintelui Romaniei.

In cadrul exercitiului, la ora 14.00, situatia pagubelor si a victimelor se prezinta astfel:

In urma cutremurului produs in aceasta dimineata, se preconizeaza peste 1000 de victime dintre care peste 400 de persoane decedate. S-au inregistrat peste 200 de cladiri prabusite, 800 afectate grav, peste 1400 afectate mediu, fiind necesasa efectuarea de expertize. Cladirile afectate apartin institutiilor publice de la nivelul municipiului Bucuresti, dar si imobile de locuit, printre care si cladiri cu grad de ocupabilitate mare, astfel incat se prognozeaza un numar mare de victime.

In cadrul solicitarii de ajutor internationala, prin activarea mecanismului european de asistenta, 4 de echipe grele de cautare-salvare, 6 echipe medii de cautare-salvare si puncte medicale mobile sunt pregatite sa intervina. A fost solicitat ajutorul international, acesta urmand a fi validat prin hotarire de Guvern.

La ora 10.07, a fost activat Comitetul pentru Situatii de Urgenta de la nivelul Municipiului Bucuresti, o noua sedinta urmand a se desfasura la ora 18.00.

Fortele inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta au inceput deplasarea spre Capitala, in baza conceptiei de interventie in situatie de seism major, nefiind nevoie de un ordin explicit in acest sens.

O parte din forte, din judetele Teleorman, Covasna si Brasov actioneaza deja la nivelul municipiului Bucuresti. Alte forte ISU din judetele neafectate de seism sunt in deplasare spre zonele afectate.

A fost evaluata disponibilitatea paturilor de terapie intensiva, pana la acest moment au fost identificate 60 de paturi de terapie intensiva. In functie de dinamica situatiei, se va decide daca este necesara evacuarea unor pacienti catre alte spitale din afara tarii.

Tot personalul din unitatile Agentiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale de la trei unitati din Bucuresti si zonele limitrofe sunt in dispozitiv. In acest moment, sunt pregatite casute, corturi si alimente de prima necesitate pentru populatia afectata.Toate structurile sunt in contact cu agentii economici si stabilesc esaloanele de interventie la nivelul utilajelor pentru constructii.

De asemenea, sunt pregatite medicamente si alte dispozitive medicale, care vor fi utilizate in functie de necesar.

Fortele si mijlocele pentru situatii de urgenta se afla in teren pentru salvarea persoanelor aflate in situatii de risc si se fac toate eforturile necesare pentru ca numarul de victime sa fie cat mai mic.

In sprijinul structurilor profesioniste de interventie se afla si celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne - Politie, Jandarmerie, Inspectoratul General de Aviatie, dar si forte ale Ministerului Apararii Nationale.

Politia Romana, in colaborare cu Jandarmeria Romana, au luat toate masurile pentru limitarea efectelor negative, prin mentinerea unui climat de ordine si liniste publica.

Politia Rutiera a actionat pentru fluidizarea traficului rutier in zonele afectate si pentru a permite interventia echipelor de salvare.

La nivelul Jandarmeriei Romane s-a dispus cresterea capacitatii operationale pentru 12 unitati. De asemenea structurile specializate din cadrul Brigazii Speciale de Interventie au actionat, in cadrul exercitiului, cu efective pentru asigurarea ordinii publice si acordarea de sprijin la sediul central al IGSU si al Ambulantei Bucuresti-Ilfov. Efective din cadrul Directiei Generale de Jandarmi a municipiului Bucuresti au executat misiuni de ordine publica, evacuare si triere la spitalul Floreasca.

Ca urmare a sedintei CNSSU, au fost dispuse urmatoarele masuri:

1. Continuarea actiunilor derulate potrivit prevederilor Conceptiei Nationale de raspuns la seism si a planurilor de interventie la nivelul municipiului Bucuresti si Ilfov si respectiv punerea in aplicare a planurilor de evacuare din unitatile administrativ teritoriale afectate.

2. Comanda actiunilor de raspuns la nivel national pe perioada starii de alerta este asigurata in continuare de seful DSU, in calitate de comandant al actiunii la nivel national.

3. Comandantul actiunii la nivel national va aproba solicitarile de sprijin international in scopul asigurarii actiunilor de raspuns si transmiterea acestora catre structurile internationale competente.

4. La solicitarea comandantului actiunii, vor fi intreprinde demersurile necesare pentru scoaterea de la Rezervele de stat, a unor produse si bunuri materiale necesare sprijinirii autoritatilor administratiei publice locale si populatiei afectate, pe baza analizelor IGSU. Daca situatia o impune, se vor asigura inclusiv sume de bani din Fondul de Interventie la dispozitie al Guvernului.

5. Toate structurile si institutiile cu responsabilitati, potrivit Conceptiei Nationale de Raspuns, prevazute in H.G.R. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, vor asigura toate capabilitatile de sprijin necesare derularii actiunilor operative, la ordinul comandantului actiunii.

6. Centrul National de Coordonare si Conducere a Actiunilor de Interventie asigura suportul decizional pentru comandantul actiunii. In baza ordinelor cu caracter operativ ale comandantului actiunii, CNCCI se completeaza cu reprezentanti ai structurilor si institutiilor cu responsabilitati sau care asigura functii de sprijin in gestionarea situatiei de urgenta.

8. Se interzice accesul populatiei civile in zonele / cladirile declarate cu risc de prabusire, incendii sau explozie sau de contaminare, cu exceptia celor fara risc, expertizate in regim de urgenta de catre Inspectoratul de Stat in Constructii sau alte institutii abilitate.

9. Daca situatia o impune, asigurati aducerea in Bucuresti a specialistilor abilitati in evaluarea constructiilor si intensificarea actiunilor care vizeaza salvarea oamenilor si repunerea in stare de functionare a infrastructurii critice esentiale, in vederea restabilirii starii provizorii de normalitate

ORA 15:30 - Evaluarea este in dinamica. Pana in prezent exista:

43 persoane salvate

108 persoane evacuate medical

22 de persoane disparute

36 de persoane surprinse la inaltime

34 de persoane sub daramaturi pentru care se actioneaza