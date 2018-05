Senatoarea Scantei chemata sa dea socoteala in scandalul arhivelor SIPA

Comisia parlamentara de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru a clarifica aspectele ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie o va audia joi, incepand cu ora 14,00, pe senatoarea Laura Scantei, fost membru in comisiile de inventariere privind arhiva SIPA.

Joi vor mai fi audiati Dumitru Tudorache, sef al Serviciului control, siguranta interna si protectia informatiilor clasificate la DGPA, si subofiterul Nicolae Pomosnicu. De asemenea, printre cei invitati la Comisia SIPA se numara si Sorin Dumitrascu, fost director adjunct al ANP, dar presedintele acestui for, Viorel Salan, a precizat ca acesta nu va fi prezent la sedinta de joi.

Viorel Salan a afirmat recent ca existenta unor anumite neindepliniri legale vizand documentele clasificate din arhiva SIPA rezulta atat din corespondenta comisiei cu diverse institutii, dar si din declaratiile celor audiati. Pe 24 aprilie, Viorel Salan a subliniat ca declaratiile celor audiati in acest for releva ca "nu s-au avut in vedere" actele normative referitoare la constituirea si predarea arhivei, existand "lacune" in modul de desfasurare a activitatilor in aceasta structura.