Sfarsit tragic pentru o tanara profesoara din Prahova dupa ce a cazut de pe stanci in muntii Bucegi

O profesoara de arte din Prahova a murit intr-un accident cumplit, in muntii Bucegi. Ea si mama ei s-au aventurat pe un traseu extrem de dificil chiar si pentru cei mai experimentati alpinisti. Salvamontistii au cerut interventia unui elicopter pentru o putea salva pe mama profesoarei.

Ore in sir, un elicopter SMURD cu medic si salvamontisti la bord a zburat deasupra varfurilor stancoase din Bucegi. Salvatorii au fost alertati de o femeie, in varsta de 56 de ani, ca fiica ei a cazut intr-o prapastie, iar in cadere s-a lovit de stanci.

Stefan Petrut, Salvamont Busteni: O actiune foarte dificila, pe un fir secundar a vaii cerbului. A fost o actiune de cautare, in prima faza, pana am identificat zona si am gasit-o pe fata, am constatat ca era decedata.

Era pasionata sa merga pe munte, nu si-a luat hamul, asta s-a intamplat. Cand sa se prinda a alunecat si piatra de sub picioare s-a despins. Mama e in soc. O fata desteapta, linistita, am ramas socati de ce s-a intamplat. Am inteles ca si mama era de fata, sunt cateva cuvinte ale apropiatilor tinerei.

Femeia de 36 de ani era absolvent de psihologie si arte. Fusese profesoara la mai multe scoli din Prahova. Pe langa pictura, marea ei pasiune a fost muntele. Si obisnuia sa mearga in excursii cu mama ei.

Cele doua femei, pasionate de alpinism si-au inceput drumetia. Ar fi trebuit sa respecte traseul, dar s-au aventurat periculos. Fiica a alunecat si a murit chiar in locul pe care l-a iubit inca din copilarie.

Locul in care s-a produs tragedia este considerat extrem de periculos. Nici macar alpinistii cu experienta nu vin aici. Pentru salvatori misiunea a fost extrem de grea.

Apropape zilnic, salvamontistii intervin pentru a-i salva pe turistii care se ratacesc pe munte. Le recomanda sa nu se abata de la traseele marcate si sa fie echipati corespunzator.