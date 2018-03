Si-a amanetat telefonul pentru a cumpara cutitul cu care si-a ucis fosta iubita!

Ce demoni prind contur in mintea unui criminal, care nu vede alta solutie decat moartea pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta? In Untesti, judetul Vaslui, un barbat a facut totul pentru a-si ucide fosta iubita, amanetandu-si telefonul pentru a-si putea cumpara un cutit cu ajutorul caruia si-a ucis concubina. In urma tragediei, trei copii au ramas fara mama.

Crima a avut loc miercuri, sub ochii mamei victimei. Andrei Negrut, criminalul de 28 de ani, si-a amanetat telefonul, apoi a mers la magazinul satesc unde si-a cumparat cu banii primiti un cutit, bere si tigari. S-a dus apoi direct la locuinta mamei femeii, unde stia ca o va gasi pe fosta sa iubita, a intrat inauntru si i-a infipt cutitul de doua ori in gat.

Mama tinerei povesteste ca cei doi s-au separat in urma cu un an, dupa ce fiica ei a indurat batai crunte. Tanara, impreuna cu unul dintre copii, de un an si jumatate s-a mutat la parintii ei, satula de batai si crize de gelozie. Un ofiter al Directiei Generale Anticoruptie a fost gasit mort in casa de una dintre fiicele sale. Ofiterul DGA gasit mort avea 38 de ani, era casatorit si avea 3 copii. Barbatul lucra in cadrul DGA inca de la infiintarea institutiei si, potrivit primelor informatii, nu era cunoscut ca avand probleme de sanatate. Medicii de pe ambulanta au incercat sa-l resusciteze, insa fara succes. Politistii au deschis dosar de moarte suspecta.