Si-a scos iubita din casa, a stropit-o cu benzina si i-a dat foc! Dupa ce a lasat-o sa arda cateva clipe, a stins-o si a sunat la 112

Caz socat intr-o comuna din Iasi. O femeie in varsta de 49 de ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce concubinul ei i-a dat foc. Totul s-a petrecut luni seara, in jurul orei 20:00, in comuna ieseana Oteleni. Constantin Alupoaei ar fi consumat alcool impreuna cu iubita lui, Maria Balaur.

La un moment dat, intre cei doi a izbucnit un scandal. Barbatul ar fi scos-o pe femeie in curtea casei si ar fi stropit-o cu benzina, apoi i-a dat foc cu o bricheta. A lasat-o sa arda cateva clipe, apoi a stins-o si a sunat la 112.

Ulterior, un echipaj medical a ajuns la locuinta celor doi si a preluat-o pe femeie. Politistii au deschis un dosar penal in acest caz, iar barbatul este cercetat pentru tentativa de omor. Femeia a ajuns la Spital in stare grava.

"In cursul zilei, la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului «Sf. Spiridon» din Iasi a fost transportata o pacienta in varsta de 49 de ani, din judetul Iasi, localitatea Handresti. In momentul in care a ajuns la unitatea medicala, s-a constatat ca aceasta prezenta arsuri importante, provocate de flacara. Medicii au constatat ca pacienta a suferit arsuri pe aproximativ 60 la suta din suprafata corporala. In urma investigatiei medicale s-a constatat ca aceasta a suferit arsuri de gradul l, gradul al ll-lea si gradul al lll-lea. Totodata, pacienta care a ajuns la Unitatea de Primire Urgente prezenta si etilism acut. Dupa ce a primit ingrijiri in UPU, aceasta a fost internata in cadrul Clinicii de Chirurgie Plastica si Microchirurgie Reconstructiva, fiind introdusa in sala de operatie pentru a primi tratamentul necesar", precizeaza prof. dr. Diana Cimpoesu, coordonator UPU-SMURD Iasi.

Acesta este al doilea pacient cu arsuri grave care ajunge la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi in ultimele doua saptamani. La unitatea medicala a mai fost adus un pacient din Piatra Neamt, care a suferit arsuri pe aproximativ 70 la suta din suprafata corporala, dupa ce a fost surprins de o explozie care a avut loc intr-un apartament. Atunci, medicii ieseni au facut eforturi mari pentru ca viata barbatului sa fie salvata, in conditiile in care la Spitalul "Sf. Spirdion" se pot trata arsuri pe maximum 20 la suta din suprafata corporala. In cele din urma, barbatul a fost transportat cu un avion in Belgia, intr-o clinica de specialitate.

La inceputul lunii trecute, o alta ieseanca a fost incendiata. Incidentul s-a petrecut in zona Moara de Vant. Ana Maria a fost incendiata de catre barbatul ei. Un individ pe nume Iulian Rata este cel banuit de tentativa de omor.

Din cate se pare, cei doi s-ar fi certat, iar la un moment dat barbatul ar fi aruncat pe ea cu un lichid inflamabil si i-ar fi dat foc. Cei doi locuiau intr-un imobil aflat inca in constructii, iar Iulian Rata ar fi spus ca tanara ar fi umblat la o butelie pe gaz si ar fi luat foc din greseala. Cand medicii au ajuns la adresa celor doi, femeia le-ar fi povestit ca de fapt ea ar fi victima in toata aceasta poveste.

Politistii ieseni s-au autosesizat in acest caz si au deschis un dosar penal pentru tentativa de omor, cercetarea desfasurandu-se acum sub coordonarea procurorului. Ranile pe care femeia le-a suferit sunt extrem de grave, avand arsuri pe 50 la suta din suprafata corpului.