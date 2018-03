Simulare evaluare nationala la Limba si Literatura Româna. Tot ce trebuie sa stii!

Elevii de clasa a VIII-a susţin luni simularea la ROMÂNĂ din cadrul Evaluării Naţionale 2018. Examenul va începe la ora 09:00. După examenul la ROMÂNĂ, elevii de clasa a 8-a susţine marţi simulare la Matematică.

Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Subiectele sunt elaborate de către specialiștii Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), în mod similar cu modelele publicate pe subiecte.edu.ro, și sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacităţile elevilor pe temele prevăzute în programa de examen și parcurse până la această dată. Corectarea lucrărilor va fi realizată, în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de către doi profesori din unităţile de învăţământ în care elevii susţin simularea.

Notele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați. În același timp, rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare.

Precizăm că obiectivele acestei simulări sunt familiarizarea elevilor cu rigorile examenului pe care îl vor susţine la finalul ciclului gimnazial, stabilirea nivelului real de pregătire atins în această etapă, precum şi optimizarea pregătirii în vederea obținerii unor rezultate satisfăcătoare la probele din luna iunie.

Atunci când elaborezi lucrarea la simularea EVALUĂRII NAŢIONALE 2018 ar trebui să ţii cont de urmatoarele:

Trebuie sa ai la indemana stilouri sau pixuri cu cerneala albastra, orice alta culoare o sa-ti anuleze lucrarea;

Pentru scheme si desene poti folosi numai creion negru;

Daca gresesti, vei taia fiecare rand din pasajul gresit cu o linie orizontala;

Cel mai important aspect: in timpul examenului NU ai voie sa comunici cu un alt coleg, sa copiezi sau sa transmit materiale care permit copiatul. Daca incalci aceasta regula vei fi eliminat din proba de examen si vei primi nota 1 pe lucrare;

Dupa cum bine stii, nu ai voie cu materiale din care sa poti copia cum ar fi: manuale, dictionare sau notite;

In sala de examen sunt interzise ghiozdanele, rucsacurile, sacosele sau posetele, prin urmare trebuie sa le lasi in sala de depozitare;

Daca vii cu telefonul mobil, il poti tine in sala numai inchis. Castile audio si orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare care permite conectarea la Internet sunt interzise;

Toate salile de examen, salile in care se multiplica subiectele sau cele in care se preiau, evalueaza sau se depoziteaza lucrarile scrise vor fi dotate cu camere de luat vederi;

Lucrarea ta va fi corectata de catre 2 profesori evaluatori care lucreaza in sali separate. Profesorii sunt selectati din alte unitati scolare decat cele din care provin elevii arondati la centrul respectiv;

In cazul in care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculeaza media si se trece pe lucrare ca nota finala, care este calculata ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de cei doi evaluatori.

Potrivit informaţiilor transmise în presă, la nivel naţional, (Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ) FSLI boicotează simulările în 1.079 de unităţi şcolare. Sindicaliştii sunt nemulţumiţi de faptul că grilele de salarizare pentru personalul din învăţământ, prevăzute de legea cadru nu au fost negociate, ci impuse. De asemenea, ei cer ca reîncadrarea personalului din învăţământ să se realizeze prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare corespunzător fiecărei funcţii cu salariul minim brut pe ţară.

Totodată, calculul sporurilor şi al indemnizaţiilor să se facă prin raportare la salariul de bază majorat din 2018 şi nu la cel din 2016. De asemenea, se doreşte acordarea majorării de 20% pentru personalul nedidactic. Potrivit sindicaliştilor, revendicările amintite mai sus au fost neglijate de Ministerul Educaţiei şi de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.

Evaluare Nationala - Calendar Simulari 2018 - Clasa a VIII-a

5 martie 2018 Simulare - Limba si literatura romana - proba scrisa

6 martie 2018 Simulare - Matematica - proba scrisa

7 martie 2018 Simulare - Limba si literatura materna - proba scrisa

16 martie 2018 Afisarea rezultatelor

Bacalaureat - Calendar Simulari 2018 - Clasele a XI-a si a XII-a

În intervalul 19 - 22 martie 2018, va avea loc simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat.

19 martie 2018 Simulare - proba scrisa - Limba si literatura romana

20 martie 2018 Simulare - proba scrisa - Limba si literatura materna

21 martie 2018 Simulare - proba scrisa - Proba obligatorie a profilului E)c)

22 martie 2018 Simulare - proba scrisa - Proba la alegere a profilului si specializarii E)d) / Se organizeaza numai pentru elevii clasei a XII-a

30 martie 2018 Afisarea rezultatelor