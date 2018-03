Sindicalistii din penitenciare vin sa discute cu Dancila: Cer demisia lui Toader si incep protestele

Peste 100 de lideri de sindicat din penitenciare vor merge luni, la ora 12:00, la Guvern pentru a cere prim-ministrului Viorica Dancila solutionarea problemelor din inchisori, potrivit unui comunicat al Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP).

"Vom solicita de asemenea demiterea ministrului Justitiei pentru incompetenta si lipsa de viziune, cu precizarea ca pana la momentul intalnirii cu prim-ministrul Viorica Dancila vom face public un raport privind dezastrul mandatului Tudorel Toader la Justitie", arata sindicalistii. Comunicatul de presa are titlul: "Cerem demiterea ministrului Tudorel Toader si solutii urgente pentru sistemul penitenciar".

Potrivit sursei citate, oficialii din Guvern ar fi promis mai multe lucruri, in vara anului 2017, dar nu s-ar fi schimbat nimic. Problemele sunt legate de plata celor peste 1 milion de ore suplimentare, deficitul de personal si conditiile precare de lucru. "Vom solicita, deci, prim-ministrului Dancila sa-l demita pe domnul Tudorel Toader, acesta demonstrand intr-un an si trei mandate ca un CV stufos nu poate gestiona de unul singur Justitia in ansamblu si sistemul penitenciar ca parte componenta. Este nevoie de o viziune moderna si de responsabilitate", arata FSANP.

Sindicalistii vor sa-i propuna Vioricai Dancila solutii si pentru eliminarea discriminarilor din domeniul salarizarii si pensionarii agentilor si ofiterilor din penitenciare, "avand in vedere ca masuri recente adoptate de Guvern au dus la reducerea pensiilor cu 25-30% si crearea unor decalaje de 2 - 4 mii de lei intre diverse categorii de angajati de pe acelasi nivel".

"In data de 24 martie 2018 angajatii din penitenciare vor participa la proteste alaturi de politisti, problemele referitoare la conditii de lucru, risc profesional si salarizare fiind comune.

Ulterior, daca Guvernul ramane insensibil, vom declansa proteste la fiecare penitenciar din sistem si vom apela inca o data la refuzul de efectuare a orelor suplimentare, situatie de natura a bloca activitatea penitenciarelor. Speram insa ca, intre timp, Guvernul sa reactioneze si sa nu fie nevoie de aceste masuri extreme", adauga comunicat.