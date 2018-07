Singura farmacie din Romania care isi prepara medicamentele din plantele pe care ei le culeg! Afacerea este condusa de tatal impreuna cu fiul

O farmacie traditionala se gaseste in Braila, unde o familie a deschis acum 30 de ani o afacere, care si in zilele de astazi, cunoaste un real succes. Proprietarul farmaciei, Ion Bobaru, este un fost agronom, care s-a convertit ulterior la farmacist, dupa ce a absolvit Facultatea de Farmacie.

„Mi-am schimbat profesia din agronom in farmacist si nu regret acest lucru. Mai ales ca astazi exista la nivel mondial tendinta oamenilor de a folosi produsele traditionale." In spatele farmaciei, se gaseste o gradina in care Ion Bobaru, cultiva de mai bine de 30 de ani, diverse plante, pe care apoi le foloseste in farmacie pentru prepararea unguentelor si alifiilor, toate acestea fiind facute din ingrediente naturale si fara conservanti. Vedeta gradinii de plante este un arbore de Gingko Biloba, care este recunoscut pe plan mondial pentru calitatile sale terapeutice. In medicina traditionala aceasta planta este folosita pentru a trata tulburarile circulatorii si pentru a spori memoria. Astfel, extractul de Gingko Biloba poate fi folosit in special pentru maladiile asociate cu scaderea fluxului de sange din creier, in special la persoanele in varsta. De asemenea, imbunatateste circulatia sanguina prin dilatarea vaselor de sange si prin reducerea "lipirii" trombocitelor, reducand riscul formarii unui cheag. Suplimentele de Gingko Biloba sunt printre cele mai bine vandute medicamente pe baza de plante disponibile astazi.

De 30 de ani de cand a deschis, proprietarul nu s-a plans niciodata ca nu are clienti, aceasta farmacie fiind considerata astazi una din putinele care mentine intact conceptul de farmacist. Actuala farmacie a fost infiintata de farmacistul Ion Faltis, de origine ceha, in anul 1894, fiind a 6-a farmacie comunitara deschisa in Braila. Denumirea ei initiala a fost farmacia „Doctor Davilla", dupa nationalizare numindu-se Farmacia 12. O data cu cumpararea cladirii in anul 1992, farmacistul Ion Bobaru numeste farmacia in memoria celui care a infiintat-o - „Farmacia Faltis". Fiul lui Ion Faltis, Dumitru, de asemenea farmacist, preia conducerea farmaciei in 1936, dupa moartea tatalui sau, ducand mai departe traditia si renumele dobandite.