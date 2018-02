Sistemului imunitar. Inamicul numarul 1

Fumatul reprezinta unul dintre factorii de risc pentru dezvoltarea afectiunileor cardiovasculare - atac de inima, atac vascular cerebral, afectiuni vasculare periferice. Afectiunile vasculare periferice implica o serie de conditii ce afecteaza vasele de sange din jurul inimii; de obicei se inregistreaza blocaje arteriale - de exemplu, in picior, un blocaj arterial poate conduce la instalarea gangrenei.

Un procent de 40% dintre fumatori mor din cauza afectiunilor cardiovasculare ce sunt agravate de nicotina; atacurile de cord survin, in special, in randul tinerilor fumatori. Fumul de tigara contine peste 4700 de compusi chimici dintre care 60 sunt cancerigeni. Fumatul este responsabil pentru mai mult de 85% dintre cazurile de cancer pulmonar, fiind de asemenea asociat cu alte forme de cancer: cancer al gurii, faringelui, laringelui, esofagului, stomacului, pancreasului, colului uterin, rinichilor si colonului. In urma studiilor s-a descoperit ca tutunul este asociat inclusiv cu leucemia.

El mareste riscurile confruntari cu afectiunile cardiovasculare - accidentul cardiovascular cerebral, afectiunile vasculare periferice, anevrismul aortic. Multe componente ale tigarii au fost caracterizate ca "agenti citotoxici" - care au efect toxic asupra celulelor - ce irita aparatul respirator, avand ca rezultat marirea secretiei de mucus bronsic.

Fumatul unei tigari a fost divizat de catre cercetatori in doua categorii: Fumat Principal - FP (mainstream smoke - MS) si Fumat secundar - FS (Sidestream smoke - SM). Fumatul principal se refera la fumul ce este tras in plamani in timpul fumatului. Fumatul secundar desemneaza fumul ce rezulta din arderea tigarii intre doua fumuri. Compozitiile chimice ale celor doua tipuri de fum sunt aproximativ calitativ similare din moment ce ambele rezulta din arderea tigarii, insa exista o diferenta semnificativa din punct de vedere cantitativ.

Temperatura la care se formeaza FP este cu mult mai mare decat cea care se fomeaza la FS. Rezultatul consta in faptul ca FS contine o cantitate mai insemnata de compusi organici chimici decat FP. Multe studii au incercat indirect sa demonstreze ca FS este mult mai toxic decat FP. Chiar daca nu este posibil sa examinam toti compusii si efectele lor toxice, raportul de mai jos se focalizeaza pe componentele cancerigene principale care se regasesc in tigara.