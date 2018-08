Situatia dramatica in care se afla Romania! Locuri de munca sunt, de muncitori ducem lipsa

Numarul locurilor de munca vacante in trimestrul II din acest an a crescut cu 3.000 comparativ cu trimestrul anterior, la 61.400, informeaza, luni, Institutul National de Statistica (INS).

Rata locurilor de munca vacante a fost de 1,25% in trimestrul II din acest an, in crestere cu 0,05 puncte procentuale fata de trimestrul precedent. Comparativ cu acelasi trimestru al anului 2017, rata locurilor de munca vacante a scazut cu 0,08 puncte procentuale, iar numarul locurilor de munca vacante a scazut cu 2.700. In trimestrul II din 2018, cele mai mari rate ale locurilor de munca vacante s-au inregistrat in alte activitati de servicii (2,88%), in administratia publica (2,59%), respectiv in sanatate si asistenta sociala (2,05%). In industria prelucratoare s-a concentrat peste o patrime din numarul total al locurilor de munca vacante (17.500 locuri vacante), iar rata a ajuns la valoarea de 1,46%.

"Sectorul bugetar a insumat circa 27% din numarul total al locurilor de munca vacante. Astfel, 7.100 locuri vacante se regasesc in administratia publica, 6.900 locuri vacante in sanatate si asistenta sociala, respectiv 2.700 locuri vacante in invatamant", se arata in comunicatul INS remis AGERPRES. La polul opus, cele mai mici valori atat ale ratei, cat si ale numarului locurilor de munca vacante s-au regasit in industria extractiva (0,14%, respectiv 0,07 mii locuri vacante). Prin comparatie cu trimestrul precedent cele mai relevante cresteri ale ratei locurilor de munca vacante s-au regasit in activitatile de transport si depozitare (+0,25 puncte procentuale), urmate de cele din industria prelucratoare (+0,20 puncte procentuale). In ceea ce priveste numarul locurilor de munca vacante cresteri mai relevante s-au observat in industria prelucratoare (+2.400), respectiv +700 locuri vacante in transport si depozitare. La polul opus, cele mai semnificative scaderi ale ratei locurilor de munca vacante s-au inregistrat in activitatile de intermedieri financiare si asigurari (-0,14 puncte procentuale), respectiv in cele profesionale, stiintifice si tehnice (-0,10 puncte procentuale), iar numarul locurilor de munca vacante a cunoscut cea mai mare scadere in activitatile aferente comertului (- 200 locuri vacante). "Fata de acelasi trimestru al anului anterior, cele mai semnificative cresteri ale ratei locurilor de munca vacante s-au observat in transport si depozitare (+0,50 puncte procentuale), respectiv in alte activitati de servicii (+0,43 puncte procentuale).

In ceea ce priveste numarul locurilor de munca vacante, cele mai importante cresteri au fost in industria prelucratoare (+1.900 locuri vacante), respectiv in transport si depozitare (+1.400 locuri vacante). La polul opus, cu cele mai relevante scaderi atat ale ratei, cat si ale numarului locurilor de munca vacante s-au regasit administratia publica (-1,39 puncte procentuale, respectiv -3,6 mii locuri vacante), respectiv sanatatea si asistenta sociala (-1,06 puncte procentuale, respectiv -3.400 locuri vacante)", arata datele INS. De asemenea, in trimestrul II din 2018, cea mai mare cerere de forta de munca salariata exprimata de angajatori atat prin intermediul ratei, cat si a numarului locurilor de munca vacante a fost pentru ocupatiile de specialisti in diverse domenii de activitate - grupa majora 2 (1,55%, respectiv 16.400 locuri vacante), iar cele mai mici valori s-au inregistrat pentru ocupatiile de lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit - grupa majora 6 (0,41%, respectiv 100 locuri vacante) si de membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori - grupa majora 1 (0,67%, respectiv 2.300 locuri vacante). Comparativ cu trimestrul precedent, cele mai relevante cresteri atat ale ratei, cat si ale numarului locurilor de munca vacante s-au inregistrat in ocupatiile de muncitori necalificati - grupa majora 9 (+0,16 puncte procentuale, respectiv +1.200 locuri vacante) si operatori la instalatii si masini; asamblori de masini si echipamente - grupa majora 8 (+0,16 puncte procentuale, respectiv +900 locuri vacante). Potrivi datelor INS, doar ocupatiile de specialisti in diverse domenii de activitate - grupa majora 2 (-0,02 puncte procentuale, respectiv -100 locuri vacante) au cunoscut usoare scaderi atat ale ratei, cat si ale numarului locurilor de munca vacante.

Fata de acelasi trimestru al anului anterior, atat in ceea ce priveste rata, cat si numarul locurilor de munca vacante s-au inregistrat cresteri mai semnificative in ocupatiile de muncitori necalificati - grupa majora 9 (+0,16 puncte procentuale, respectiv +1.000 locuri vacante) si operatori la instalatii si masini; asamblori de masini si echipamente - grupa majora 8 (+0,10 puncte procentuale, respectiv +600 locuri vacante). Cele mai relevante scaderi atat ale ratei, cat si ale numarului locurilor de munca vacante s-au regasit in randul ocupatiilor de specialisti in diverse domenii de activitate - grupa majora 2 (-0,32 puncte procentuale, respectiv -2.900 locuri vacante), urmate de cele de lucratori in domeniul serviciilor - grupa majora 5 (-0,23 puncte procentuale, respectiv -1.500 locuri vacante).