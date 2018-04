Situatia grava in care a ajuns aeroportul Otopeni: Inchis total dupa ce o bucata de pista s-a dislocat complet

La sfarsitul saptamanii trecute un incident grav a avut loc pe Aeroportul Henri Coanda din Capitala, cand o bucata de pista s-a dislocat complet, dupa cum a anuntat Asociatia Pro Infrastructura. Asociatia a tras un semnal de alarma referitor la starea dezastruoasa a pistelor de aterizare-decolare.

"Pista 08R/26L, singura operationala pe intreaga lungime de 3.500 m, carpita in repetate randuri cu straturi subtiri de asfalt, a ajuns sa reprezinte un adevarat risc de siguranta. Spre exemplu, vinerea trecuta, in urma decolarii unei aeronave Boeing 747-400 a companiei israeliene El Al, o bucata din pista s-a dislocat complet, fortand inchiderea de urgenta a acesteia. O astfel de situatie este extrem de grava, punand in pericol atat siguranta aeronavei cat si a calatorilor, indicand nevoia urgenta de reparatii capitale, nefiind vorba de primul incident de acest fel", se arata pe pagina de Facebook a Asociatiei Pro Infrastructura.

Membrii asociatiei precizeaza ca in timpul incidentului pista 08L/26R, cealalta pista a aeroportului, "degradata profund, nefunctionala pe o treime din lungime, era inchisa complet pentru lucrari de intretinere" si ca in acest fel, mai mult de o ora Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti a fost complet inchis traficului aerian.

"Practic s-a ajuns in situatia in care pilotii, controlorii de trafic aerian si chiar managerii companiilor aeriene atrag atentia ca starea infrastructurii aeroportuare a devenit inacceptabila si riscurile operationale sunt extrem de ridicate! Pana si conducerea operatorului national TAROM a declarat recent ca este nevoita sa schimbe anvelopele aeronavelor de 5-6 ori mai des decat in mod normal din cauza pistelor si suprafetelor de miscare degradate", precizeaza asociatia. In aceste conditii, asociatia solicita Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti precum si Ministerului Transporturilor din Romania sa ia de masuri urgente pentru reabilitarea capitala si operationalizarea pistelor Aeroportului Henri Coanda pentru a nu avea evenimente cu posibile urmari tragice.