Situatia incredibila in Romania! O femeie a fost sechestrata si infometata timp de sase ani

Situatie incredibila in Arges acolo unde o tanara de 34 de ani, mama a trei copii, a fost sechestrata si umilita timp de sase ani de barbatul pe care l-a cunoscut pe internet si cu care s-a casatorit ulterior.

Femeia era batuta si infometata, nu avea acte si nu avea voie sa ia legatura cu familia ei. Calvarul acesteia a luat sfarsit in momentul in care a reusit sa ascunda un bilet in sendvisul copilului, bilet pe care l-a citit educatoarea. Din 2012, femeia a fost supusa unui adevarat calvar. Barbatul pe care l-a cunoscut pe o retea de socializare si cu care a ajuns sa se casatoreasca i-a distrus actele de identitate si a sechestrat-o in propria locuinta. „Ma punea sa ma pun in genunchi, sa-mi cer iertare pe diverse chestii. Daca cumva incercam sa ridic capul din pamant, eram luata la bataie".

Sase ani a trait in sclavie. Acum a reusit sa scape dupa ce a ascuns un bilet in sendvisul copilului prin care cerea ajutor. Educatoarea fetitei l-a gasit si a alertat Politia. „Inceputul era asa: Doamna educatoare, va rog sa ma ajutati, sa ma salvati, sunteti singura mea salvare. Nu am pe nimeni", spune educatoarea. La scenele cumplite asista si fata de cinci ani. Tanara mai avea doi copii din prima casatorie, care ar fi fost luati in grija de fostul sot. Acum, este internata alaturi de copila intr-un centru pentru victimele violentei domestice. Individul este insa liber si continua sa o ameninte. Aproape un milion si jumatate de romance au de-a face cu violenta in familie. Acestea sunt insa doar cazurile raportate autoritatilor. In realitate, bilantul este mult mai mare. Iar legea nu protejeaza victimele fenomenului care ne claseaza in fruntea Europei.