Snowden: Facebook este o companie de supraveghere a populatiei, redenumita media sociala

Edward Snowden, fostul contractor in serviciul National Security Agency, a dat de pamant cu Facebook, oferind o replica, pe Tweeter, suspendarii de catre gigantul social media a Cambridge Analytics, o companie de analiza a datelor, implicata in campania electorala a lui Donald Trump.

Facebook a acuzat Cambridge Analytics ca a dispus de datele a zeci de milioane de utilizatori Facebook, pe care le-a colectat in mod nelegal, dar Snowden este de parere ca principalul vinovat pentru scurgerea de date personale este chiar reteaua de socializare. "Organizatiile care fac bani din colectarea si vanzarea de date personale ale utilizatorilor erau descrise, foarte corect, drept companii de supraveghere a populatiei. Rebranduirea lor drept "media sociala" este cea mai de succes deceptie din momentul in care Departamentul de Razboi a fost redenumit Departamentul Apararii.

Facebook castiga bani din exploatarea si vinderea unor informatii private despre vietile a milioane de oameni, mult mai mult decat ceea ce dezvaluie in mod voluntar prin postari", a scris Snowden. O firma specializata in analizarea datelor online implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioanede cetateni americani in ceea un membru al echipei lui Steve Bannon a numit drept "razboi psihologic".

Un activist pentru transparenta, Christopher Wylie, a dezvaluit pentru publicatiile The New York Times si Observer ca firma Cambridge Analytica, detinuta de miliardarul specializat in tranzactii speculative Robert Mercer si condusa la acea vreme de Steve Bannon, a participat la campania electorala a lui Donald Trump folosind fraudulos profilurile Facebook a milioane de alegatori americani pentru a construi un puternic program software in scopul anticiparii si influentarii preferintelor electorale. Aceeasi companie de analize a fost implicata in campania pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (Brexit). Steve Bannon a devenit in august 2017 director al echipei de campanie a lui Donald Trump.

Firma Cambridge Analytica a utilizat date sustrase in 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegatorilor americani si a le trimite reclame politice personalizate. Christopher Wylie, care a colaborat cu un profesor de la Universitatea Cambridge pentru obtinerea datelor, a declarat pentru publicatia Observer: "Am exploatat platforma de socializare online Facebook pentru a obtine milioane de profiluri ale alegatorilor. (...) Aceasta a fost baza pe care a fost construita compania". Documente obtinute de publicatia Observer si confrmate de Facebook releva ca, pana la sfarsitul anului 2015, compania Cambridge Analytica colecta date online la un nivel fara precedent. Facebook nu avertizase inca utilizatorii si luase doar masuri limitate pentru securizarea datelor a peste 50 de milioane de persoane.