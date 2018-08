Soc si groaza intr-o sala de operatie de la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi. Cinci chirurgi participau la interventie. Cum s-a sfarsit totul

Sase ore au muncit cinci chirurgi cu specialitati diferite pentru a salva viata unui tanar. Ieseanul in varsta de 31 ani a ajuns aproape de miezul noptii la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi, in stare critica. Fusese injunghiat de fratele mai mare si la internare era la limita dintre viata si moarte.

Barbatul a fost dus direct in sala de operatie, unde s-a format imediat o echipa multidisciplinar, alcatuita din chirurg vascular, chirurg toracic, chirurg cardiovascular si un chirurg generalist. Pacientul a fost injunghiat cu un cutit, agresorul provocandu-i doua plagi penetrante, severe, la nivelul toracelui cu atingerea inimii si abdomenului cu sectionarea intestinului si iesirea unei portiuni in afara cavitatii abdominale.

"Este unul dintre cazurile complexe de la chirurgie. De asemenea, este vorba de o interventie chirurgicala rara, deoarece chirurgul a fost obligat sa coase plaga din inima in timp ce aceasta batea. In general, dintr-o plaga cardiaca se moare imediat. In cazul acestui pacient, cutitul a intepat inima si s-a oprit foarte aproape de unul dintre ventricule. Daca lama cutitului ar fi sectionat ventriculul, pacientul murea pe loc. Victima avea trei plagi: prima in toracele stang, cu sectionarea plamanului si inteparea inimii, a doua abdominala, cu sectionarea intestinului si evisceratie. Ambele plagi erau severe si puneau in pericol viata pacientului. Lama cutitului a patruns pana la jumatatea grosimii inimii. A treia plaga era tot in zona toracica stanga, dar superficiala. Pacientul prezenta hemoragie interna severa cu pierderea unei cantitati importante de sange. La internare era in stare de soc hemoragic si a fost dus direct in sala de operatie. A fost o interventie complexa, dificila, cu riscuri majore. Important era sa putem opri hemoragia. A fost nevoie de interventia a cinci chirurgi de cinci specialitati pentru a-i salva viata acestui tanar. In ciuda plagii cardiace importante, inima pacientului functioneaza la parametri normali. Pentru noi, recuperarea tanarului a fost una neasteptata. Stiam in ce stare a venit si nu avea un prognostic favorabil. In urma cu doua zile, pacientul a fost la control si starea de sanatate a acestuia este buna", a declarat medicul chirurg Lucian Ambrosie, de la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi.

In ziua de 10 iulie 2018, Adrian Roman, de 36 ani, a mers la locuinta fratelui sau mai mic. Barbatul era in stare de ebrietate si in momentul in care a intrat in casa, fratele se uita la televizor. La scurt timp, acesta i-a spus sa plece si s-au certat. Adrian Roman a mers in bucatarie, a luat cutitul de pe masa si si-a injunghiat fratele. Victima a fost luata prin surprindere si nu a putut reactiona pentru a se apara. Tanarul a apucat sa-si sune mama care a venit imediat si a apelat Serviciul de urgenta 112. Tot ea a anuntat Politia si fiul mai mare a fost retinut pentru tentativa de omor. Fratele care a scapat ca prin minune cu viata nu va depune plangere impotriva lui Adrian. Atat mama, cat si el sustin ca acesta si-a pierdut mintile acum un an, cand si-a gasit fiica de numai 14 ani spanzurata in padure. Fata locuia impreuna cu bunicii si unul dintre fratii mai mici dupa ce parintii s-au despartit.