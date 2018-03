Sorina Pintea, despre sporurile din sănătate: Nu pot rămâne ca la începutul anului

Întrebată dacă dorinţa sindicatelor, aceea ca sumele aferente sporurilor să rămână la fel ca la începutul anului, poate fi realitate, Sorina Pintea a răspuns: "Nu poate fi realitate. Există un plafon, de 30%, care este înscris în Legea salarizării unitare şi pe care trebuie să îl respectăm şi să aplicăm legea".

"Am conceput acea Anexă 10 (regulamentul de sporuri - n. r.) pentru a stabili o limită minimă obligatorie, astfel încât să încercăm să....nu neapărat să egalizăm, ci să dăm ocazia spitalelor care ar putea să piardă mult mai mult, să meargă la un nivel minim", a declarat joi, Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, în urma discuţiilor purtate cu Federaţia Solidaritatea Sanitară din România. Şeful de la Sănătate a precizat că sindicaliştii urmează să decidă în consiliul de coordonare extraordinar declanşarea acţiunilor de protest. Liderul Federaţiei Solidaritatea Sanitară, Viorel Rotilă, a anunţat că va mai avea o întâlnire cu ministrul Sănătăţii, tema discuţiei fiind tot Anexa 10, iar în cursul zilei de joi se va lua o decizie referitoare la declanşarea protestelor.

"Solidaritatea a spus că vor avea discuţii, vor decide dacă vor face proteste. Mă bucur că am fost invitată şi că am putut să lămuresc anumite lucruri şi să reafirm dorinţa Guvernului din care fac parte de a avea grijă de sistemul de sănătate şi de cei care lucrează în sistemul de sănătate. Au fost nişte discuţii constructive. Deciziile se vor lua după alte discuţii, după ce domnul preşedinte le va avea cu conducerea Sindicatului Solidaritatea, dar mi-a făcut o reală plăcere să port un dialog cu cei din sală. Au fost întrebări pertinente, întrebări normale, spun eu, întrebări pe care şi le pun toţi angajaţii din sistemul de sănătate. Eu sper că am reuşit, cel puţin parţial, să răspund la întrebările pe care mi le-au adresat şi sper că au reuşit să înţeleagă care este mesajul. Au fost destul de multe întrebări, marea majoritate legată de fiecare categorie din această Anexă 10 şi, normal, cu cifrele în faţă, domnul preşedinte le ştia foarte bine, poate mai bine decât mine. Am răspuns punctual, iar apoi am răspuns punctual la modalitatea de aplicare a unor aspecte din Legea sănătăţii", a explicat Pintea.