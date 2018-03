Sotia criminalului din Brasov era nepoata unui important lider PSD

Un om de afaceri, in varsta de 43 de ani, s-a predat autoritatilor dupa ce a recunoscut ca si-a ucis familia. Cine era sotia criminalului din Brasov, Florin Mircea Buliga. Barbatul a savarsit o crima care a ingrozit Romania.

Dupa ce a mers intr-o vizita de reculegere la Manastirea Sinca Veche, un loc in care in credinta populara s-ar intampla lucruri inexplicabile, a vrut sa se sinucida pe drum, la intoarcere. In schimb, cand a ajuns acasa si a vazut ca sotia nu intelege drama lui interioara, a decis sa isi ucida familia. Sotia lui Florin Mircea Buliga era nepoata unui important lider PSD. Mai exact, este vorba de Ioan Munteanu, fostul lider de grup al PSD de la Camera Deputaţilor. Criminalul din Brasov a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Anchetatorii sunt socati de faptul ca nu prezinta nicio urma de regret pentru ca si-a ucis familia. In masina barbatului au fost gasite droguri. Se pare ca nu se afla la prima abatere de la lege. Florin Buliga, criminalul din Brasov, a fost prins beat la volan in trecut.