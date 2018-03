Sotia lui Kim jong-Un, aparitie rara la un banchet

Liderul nord coreean Kim Jong-Un este cunoscut pentru actiunile sale violente controversate si pentru dorinta sa exagerata de a evidentia forta militara impresionanta a Coreei de Nord.

Desi actiunile din sfera publica sunt cunoscute de toti, nu se poate spune acelasi lucru si despre viata personala a controversatului dictator. El este casatorit de ani buni, insa Prima Doamna a Coreei isi face foarte rar aparitia in public. Prima Doamna a Coreei de Nord este o fosta cantareata, iar aparitile sale publice sunt extrem de rare. Publicatia The Telegraph, a scris despre cadrul in care cei doi s-au cunoscut: un concert de Revelion, in anul 2010.

Potrivit Daily Mail,sotia dictatorului l-a insotit pe acesta la un banchet dat in cinstea noilor arme nucleare bazate pe hidrogen . Se pare ca evenimentul deosebit a convins-o pe Prima Doamna a Coreei de Nord sa ii fie alaturi public sotui ei si sa aplaude, cu zambetul pe buze actiunile lui. Fosta cantareata a ocupat locul de langa dictator si a parut amuzata pe toata durata petrecerii.