SPITALUL UNIVERSITAR BUCUREȘTI ÎMPLINEȘTE 40 DE ANI DE EXCELENȚĂ

Mega-eveniment în domeniul Sănătății din România. Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB) sărbătorește, în aceste zile, 40 de ani de excelență. Deschisă în 1978, unitatea medicală a devenit, de-a lungul timpului, o instituție de referință în domeniul îngrijirii pacienților.

În cadrul conferinței aniversare prilejuite de împlinirea a 40 de ani de la înființarea Spitalului Universitar de Urgență București, a fost inaugurată, joi, Stația Centrală de Sterilizare a unității medicale. În cadrul Stației Centrale de Sterilizare se spală, se dezinfectează și se sterilizează instrumentarul chirurgical folosit în toate sălile de operație din spital. În cadrul stației există un proces de sterilizare clasică, cu abur, în mașini modern, au explicat reprezentanții SUUB. Dr. Adriana Nica, managerul SUUB: "Este una dintre cele mai moderne stații de sterilizare din Europa"

"Cu această ocazie s-a reorganizat întreaga structură a stației de sterilizare care exista aici, s-au redesenat circuitele, s-au refăcut încăperile, suprafețele și pavimentele, respectând toate normele actuale, impuse la nivel european. Din declarațiile furnizorilor de echipamente și ale producătorilor, stația centrală a Spitalului Universitar de Urgență București este una dintre cele mai moderne stații de sterilizare din Europa și cea mai modernă din Europa de Sud-Est. Modelul nostru l-a reprezentat stația centrală de sterilizare de la Karolinska University Hospital din Suedia, spital care reprezintă un vârf de lance în medicina modernă și în cercetarea universitară", a declarat dr Adriana Nica, managerul Spitalului Universitar de Urgență București.

Întreaga aparatură din Stația Centrală de Sterilizare este monitorizată de la distanță, în timp real, de către producător, care, astfel, poate interveni în orice moment în cazul apariției vreunei erori în funcționare. Întreg instrumentarul se va spăla de acum mecanizat, prin folosirea mașinilor de spălat instrumentar automate, care folosesc substanțe, detergenți și dezinfectanți moderni și autorizați pentru această procedură, în acest fel scăzând către zero orice risc de funcționare incorectă a procesului de sterilizare.

În paralel, în cadrul Spitalului Universitar de Urgență București a fost introdus și un sistem de monitorizare automată a procesului de sterilizare. Astfel, fiecare trusă chirurgicală este înregistrată în fiecare moment, astfel că se știe exact când a intrat la spălat, când a intrat la sterilizat, când a ieșit de la sterilizat și în ce sală de operație a ajuns. Conducerea SUUB a schimbat și containerele în care sunt ținute instrumentarele și în care sunt sterilizate. Au fost aduse containere noi, moderne, care permit păstrarea cel puțin o lună a instrumentarului în condiții sterile, față de 24 de ore cât era anterior.

Profesorul Sorin Oprescu, fost manager al Spitalului Universitar București, a ținut un discurs aplaudat la scenă deschisă, cu ocazia conferinței aniversare a SUUB.

„Vă mulțumesc dumneavoastră, care ați repezentat întotdeauna suportul activității pe care am avut-o și am făcut-o cu toată dragostea. Dacă mi-este permis, cu același respect pentru oameni, prezenți aici, care au fost, în primul rând, Oameni, cu O mare, aș îndrăzni să dau un sfat, că, la vârsta mea, sfaturile mi-au mai rămas. Și mă adresez în primul rând conducerii de structură managerială a spitalului. Faceți în așa fel încât iubiți-vă colegii dumneavoastră și făceți-i să vă iubească. Și atunci lucrurile vor merge de la sine", a spus Sorin Oprescu, în aplauzele asistenței.

Fostul ministru al Sănătății, Mircea Cinteză, actual șef al secției de Cardiologie din Spitalul Universitar de Urgență București, a subliniat că unitatea medicală care împlinește în aceste zile patru decenii este un spital de excelență. „Acest spital ne ajută întotdeauna. Este un spital de excelență, pentru că el poate să se adreseze tuturor problemelor pe care le au bolnavii noștri. Mulțumesc tuturor celor de aici, care ne fac fiecăruia dintre noi viața de medici ușoară", a spus profesorul Mircea Cinteză.

Dr. Adriana Nica, managerul SUUB, a deschis lucrările conferinței aniversare a Spitalului Universitar București. Managerul SUUB a evocat momentele-cheie din istoria unității medicale și a transmis că spitalul va fi întotdeauna pus în slujba pacienților. „Au fost 40 de ani de sacrificii, de speranțe și împliniri profesionale, 40 de ani de viață universitară care reprezintă și va reprezenta întotdeauna misiunea nobilă de a acorda asistență medicală semenilor noștri, aflați în nevoia de sănătate. Milioanelor de oameni, de pacienți care au trecut prin spital, celor care au primit ajutorul nostru medical, celor care și-au redobândit sănătatea fizică le-am dedicat și le dedicăm eforturile noastre profesionale, medicale și suntem mândri, în acest moment, că misiunea noastră se poate caracteriza astfel", și-a început discursul managerul SUUB.

„Au fost și sunt salvați oameni, au primit și vor primi îngrijiri medicale profesioniste pentru că generațiile noi de medici, care s-au aplecat cu seriozitate și competență asupra îngrijirilor medicale acordate pacienților noștri, aflați de cele mai multe ori în momente de cumpănă, se perfecționează permanent și sunt de fiecare dată gata să se implice activ în rezolvarea competențelor și în rezolvarea integrată a situațiilor apărute", a continuat dr. Adriana Nica. „Bilanțul celor 40 de ani este pozitiv. Nimic din toate aceste fapte nu ar fi fost posibil fără implicarea generațiilor de profesori, academicieni și a multor cadre didactice care, prin cultura lor medicală, prin conduita profesională ireproșabilă, au instruit generații și generații de medici tineri, care astăzi, la vârsta maturității profesionale au depășit cu eleganță și dăruire sintagma «Dacă bătrânețea ar putea și tinerețea ar ști lucrurile ar arăta strălucitor»", a adăugat managerul Spitalului Universitar București.



Programul conferinței aniversare

​În zilele de 15 și 16 noiembrie 2018, are loc conferința aniversară, prilejuită de împlinirea a 40 de ani de la înființarea Spitalului Universitar de Urgență Bucuresti. Coordonatorii evenimentului sunt Șef Lucrări dr. Adriana Nica - manager SUUB și Conf. Dr. Dorin Ionescu - director medical SUUB. ​Evenimentul se desfășoară în Amfiteatrul SUUB.

Spitalul acoperă o întreagă paletă de specialități medicale

Spitalul Universitar de Urgență București este o clinică universitară cu o activitate științifică susținută, în care pacienții primesc o îngrijire medicală adecvată. Investigațiile medicale posibile sunt foarte numeroase și complexe.

În spital se pot trata un mare număr de afecțiuni, spitalul acoperind întreagă paleta de specialități medicale.

În medicina modernă, medicul curant este dependent de numeroase teste, analize, investigații, pe care le solicită. De aceea a fost creat un sistem prin care datele medicale solicitate au fost puse la dispoziție, rapid și complet.

Istoricul Spitalului Universitar de Urgență București

1978 - Deschiderea Spitalului Clinic al Municipiului Bucureşti (SCMB);

1992-1993 - Spitalul Clinic al Municipiului Bucureşti şi-a schimbat structura şi şi-a redimensionat activitatea, devenind Spitalul Universitar;

1994 - A început consolidarea Spitalului;

1997 - Policlinica Spitalului a devenit structura separată sub denumirea de Policlinica Sectorului 6, ulterior fiind mutată într-o altă locaţie;

2000 - Spitalul Universitar a devenit Spitalul Universitar de Urgenţă, ceea ce a determinat modificări în structura organizatorică şi funcţională;

2010 - Din luna noiembrie spitalul este acreditat ISO 9001;

2011 - Spitalul Universitar de Urgenţă a fost încadrat ca Spital Regional de Urgenţă de categoria 1 - nivelul de competenţă foarte înalt;

2011 - August - Unitatea de Primiri Urgenţe va avea în componenţă Serviciul Mobil de Urgenţă, Resuscitare şi Descarcerare (SMURD);

2011 - S-au finalizat lucrările celui mai modern UPU din ţară.

La inaugurare cuprindea următoarele specialităţi: Medicină Internă, Chirurgie, Neurologie, Oftalmologie, Obstetrică-Ginecologie, Ortopedie, A.T.I., Laborator analize, Laborator Anatomie Patologică, Radiologie, Explorări funcţionale.

Modificările ulterioare (1984-2005) au dus la diversificarea serviciilor medicale în cadrul unor secţii şi compartimente nou înfiinţate, dar au existat şi secţii care au fost transferate în alte spitale.

- Secţii transferate: Medicină Internă (sub conducerea D-lui Prof. Dr. Pompiliu Popescu), Balneologie şi Recuperare Medicală (sub conducerea D-lui Prof. Dr. Teleki).

- Secţii şi compartimente noi: Unitatea de Primire a Urgențelor având în componenţă salon de supraveghere critici și salon de necritic, Compartimentul de Hematologie şi Hemobiologie, Compartimentul pentru Prevenirea şi Controlul Infecţiilor Nosocomiale, Secţia Clinică de Neurochirurgie, Secţia Clinică Chirurgie Plastică Microchirurgie Reconstructivă, Compartimentul de Angiografie, Centrul de Hemodializă, Compartiment Chirurgie Toracică, Compartimentul Chirurgie Cardiovasculară, Secţia Recuperare Neurologică, Secţia Clinică Hematologie, Cabinet de Planificare Familială.

- Policlinica spitalului s-a transformat în Ambulatoriu SUUB și ulterior a fost preluat Ambulatoriul de Copii şi Tineret Cotroceni.

- Secţii şi compartimente noi în perioada 2005-2008: Cardiologie Intervenţională, Unitatea de Urgenţe Neurologie, Compartiment ORL., Compartimentul Clinic de Nefrologie, Compartimentul Endocrinologie, Compartiment Diabet zaharat, Compartiment Prematuri, Compartiment Chirurgie Artroscopică. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti este un spital de mari dimensiuni. În spital se pot trata un mare număr de afecţiuni, spitalul acoperind întreaga paletă de specialităţi medicale cum ar fi: medicină internă, cardiologie, gastroenterologie, neurologie, neurochirurgie, chirurgie generală, ortopedie, ginecologie, chirurgie cardio-vasculară etc.

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti este o unitate spitalicească care în acest moment nu are datorii; în cadrul spitalului beneficiază de asistenţă medicală anual un număr de 300.000 de pacienţi din care aproximativ 70.000 sunt internaţi.

Unitatea de Primiri Urgențe, extrem de importantă

SUUB împlinește 40 de ani de excelență

Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Universitar de Urgență București este situată la primul nivel al instituției, accesul pacienților realizându-se dinspre Splaiul Independenței, în Str. Dr. Leonte, pe rampă de acces pentru ambulanțe. Această unitate deservește urgențele medico-chirurgicale în primul rând pentru pacienții care locuiesc în sectoarele 5 și 6 ale capitalei, dar și pentru pacienți din celelalte sectoare ale Bucureștiului, precum și din județele limitrofe sau zonale.

Colectivul Unității de Primire Urgențe este format dintr-o echipa tânără, ambițioasă, cu spirit întreprinzător, foarte dedicată și devotată ideii de salvare a vieții.

Întrucât SUUB este un spital regional tip I A, fiind integrat în programe naționale precum programul STEMI sau cel de tromboliză acută în caz de AVC ischemic, în UPU sosesc în mod current pacienți din toată zona de sud a României și, izolat, din instituții spitalicești aflate oriunde în țară sau străînătate.

În UPU există spații special concepute pentru activitățile desfășurate: triaj, resuscitare, urgențe majore și minore, investigații paraclinice.

Personalul angajat în UPU participa constant la congrese științifice, cursuri de pregătire pe diverse teme, conferințe, dezbateri. Medicii angajați în UPU sunt formatori pentru medicii rezidenți de medicină de urgență și pentru medicii înscriși la atestatul de urgențe spitalicești.