Sprijin pentru Kovesi! Iohannis va participa la sedinta de prezentare a raportului de activitate al DNA

Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la sedinta de prezentare a raportului de activitate al Directiei Nationale Anticoruptie pe anul 2017, a anuntat, luni seara, Administratia Prezidentiala.

Raportul de activitate al DNA va fi prezentat de procurorul sef Laura Codruta Kovesi, de la ora 11.00, iar evenimentul va avea loc la Cercul Militar National. Tudorel Toader s-a declarat nemultumit, marti, in cadrul sedintei CSM in care s-a discutat propunerea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, ca nu a primit documentul cu bilantul DNA si a spus ca nu va participa la sedinta de prezentare a raportului de activitate. CSM a dat aviz negativ cererii lui Tudorel Toader de revocare a sefei DNA. Votul in sedinta CSM a fost 6-1 impotriva cererii de revocare, votul "pentru" fiind cel al ministrului Justitiei.