SRI stia cu o zi inainte ca o sa fiu condamnat

Gigi Becali a povestit cum a fost oprit la granita, cand a vrut sa plece, cu o zi inainte de a fi condamnat, declarand ca ar vrea sa-i multumeasca procurorului, care a dispus oprirea sa la aeroport, intrucat nu ar fi putut sa traiasca in alta tara. Pe mine m-au oprit la granita, cand mergeam la rugaciune. M-au oprit la aeroport in seara aia, a doua zi m-au condamnat. Cu alte cuvinte, SRI stia ca trebuie sa fiu condamnat, au atentionat Inalta Curte.

Eu am vrut sa-l cunosc pe procurorul ala care m-a oprit la aeroport, sa-i zic sarut mana ca n-am plecat, ca-mi distrugeam viata si in alta tara nu pot trai. Daca ar fi acum, dupa experienta pe care o am, si daca fac 5 ani nu raman in strainatate. Fac puscaria, stau 5 ani si raman in tara mea. Nu pot trai in strainatate!", a povestit Becali, la B1 TV.

Gigi Becali a mai spus ca decisese sa se mute cu familia in Grecia, fiind extrem de revoltat de nedreptatea care i s-a facut, dar si-a dat seama ca nu poate trai in alta tara:

"Cand eram in temnita, si nevasta si fetele spuneau ca nu vor sa mai stea in tara asta. Am zis ca plecam. Apoi, am mers in Grecia sa ne mutam acolo, tara ortodoxa. M-am dus in Grecia, am colindat doua zile, apoi am facut un exercitiu de imaginatie, daca pot trai aici. Apoi am urcat in avion si cand am aterizat in Romania am pupat pamantul. Am zis ca niciodata n-o sa mai am gandul sa plec din tara mea. Le multumesc SRI-ului si procurorului ca m-a oprit la aeroport, ca eu nu mai veneam", a punctat Gigi Becali.

"Eu, Giovanni si cu Victor am facut puscarie cat pentru toata coruptia din Romania! Si pentru fugari si pentru tot jaful din Romania. Eu n-am facut mult, dar au facut Victor si Giovanni puscarie pentru tot ce s-a furat in Romania. Familia mea e vinovata pentru tot ce s-a intamplat in Romania. Facem noi toata puscaria!", a mai spus omul de afaceri.