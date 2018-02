Statul da 10.000 de euro pentru fiecare copil născut după aceasta dată. Cum poţi intra în posesia banilor

Statul român vrea sa le ofere cate 10.000 de euro pentru a putea sa isi continue studiile, sa-si deschida o afacere sau sa isi cumpere o casa.

O super veste la inceput de an vine pentru copii din Romania care s-au nascut sau se vor naste dupa data de 1 ianuarie 2018. Statul roman vrea sa le ofere cate 10.000 de euro pentru a putea sa isi continue studiile, sa-si deschida o afacere sau sa isi cumpere o casa. Zilnic, acestor copii, statul român le va depune la CEC Bank o suma, astfel incat, cu tot cu dobanzi, in momentul implinirii a 18 ani, fiecare copil sa aiba in cont 10.000 de euro. De aceasta lege pot beneficia si copiii moldovenilor care detin cetatenia romana.