Stephen Hawking a murit la varsta de 76 de ani in ziua in care s-a nascut Einstein

Astrofizicianul britanic Stephen Hawking a murit la varsta de 76 de ani, a anuntat un purtator de cuvant al familiei, citat de agentiile internationale de presa. El a incetat din viata in liniste la locuinta sa din Cambridgew in primele ore ale zilei de miercuri, in Ziua Pi, cand s-a nascut Einstein.

"Cu profunda tristete anuntam ca tatal nostru a murit azi. A fost un mare om de stiinta si un om extraordinar a carui activitate si mostenire vor dainui multi ani", au declarat copiii sai Lucy, Robert si Tim. "Curajul si perseverenta sa, stralucirea si umorul sau, au inspirat oameni din intreaga lume", au completat ei. Suferind de scleroza laterala amiotrofica (denumita si boala Lou Gehrig), cu care a fost diagnosticat la varsta de 21 de ani, Hawking era imobilizat intr-un scaun cu rotile si putea comunica doar prin intermediul unui computer si al unui sintetizator vocal. In 2017, cunoscutul astrofizician declarase pentru BBC ca nu "s-a asteptat niciodata sa ajunga la varsta de 75 de ani".

Hawking a marturisit pentru BBC ca pentru el cea mai mare realizare a sa a fost descoperirea ca gaurile negre nu sunt in intregime negre, ceea ce este crucial "pentru a intelege cum pot fi rezolvate paradoxurile dintre mecanica cuantica si teoria generala a relativitatii". Astrofizicianul a devenit cunoscut la nivel mondial prin cartea sa "Scurta istorie a timpului", un bestseller publicat in 1988, care s-a vandut in peste 10 milioane de exemplare.

Nascut intr-o familie de intelectuali la 8 ianuarie 1942, Hawking a castigat o bursa la Universitatea Oxford in 1959, iar trei ani mai tarziu s-a mutat la Cambridge pentru a efectua cercetari in domeniul cosmologiei. La varsta de 32 de ani, fizicianul a devenit Fellow of the Royal Society, cea mai prestigioasa institutie academica din Marea Britanie, iar in 1979, a fost numit Lucasian Professor of Mathematics la Universitatea Cambridge - ocupand postul detinut odata de Isaac Newton.