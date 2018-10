Stiri dupa referendum: Statul decontează operațiile de schimbare de sex! Zeci de mii de euro costă o operație

A fost scandal mare zilele acestea pe tema casatoriilor gay si a Referendumului pentru familie, ce a avut loc in zilele de 6, respectiv 7 octombrie. Referendumul pentru familie nu a fost validat, dat fiind ca nu s-a atins pragul necesar de 30%.

Putini stiu, insa, ca operatiile de schimbare de sex sunt decontate de statul roman. Recent, a fost posibila inca o operatie de acest gen in Romania, a SASEA. Aceasta interventie chirurgicala se apropie de suma de 60.000 de euro. O echipa foarte buna de 10 medici au transformat o femeie intr-un barbat, iar aceasta operatie a fost decontata de stat. Acesta interventie a avut loc la Spitalul Clinic de Chirurgie Plastica si Arsuri Bucuresti. Pacientul este al saselea cetatean roman care si-a schimbat sexul. Alte cazuri de romani care au apelat la aceasta operatie au putut beneficia de decontarea din partea statului. Potrivit specialistilor, operatia de schimbare de sex in cazul unei femei care isi doreste sa devina barbat acopera o perioada mai mare de timp, aproximativ 18 luni, in functie de recomandarile medicului. Intr-o prima etapa, pacientei i-au fost indepartate, in urma cu sase luni, uterul si trompele, ulterior realizandu-sevaginectomia, a explicat dr. Cristian Nitescu.