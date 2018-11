Studiu important. Cati bani trebuie sa castigi lunar pentru a avea un trai decent in Romania

Potrivit unui studiu realizat de FES Romania si publicat de federatia sindicala Cartel Alfa, 6.752 lei este suma cheltuielilor lunare necesare unei familii de 4 persoane pentru a asigura un trai minim decent.

"Asa arata calculele specialistilor care au realizat studiul publicat astazi de FES Romania. Prin metode riguroase, cercetarea realizata de Syndex Romania si Institutul pentru Cercetarea Calitatii Vietii certifica ceea ce stim deja cu totii: salariile din Romania sunt prea mici pentru a asigura un nivel de trai decent. Sigur ca ideea de trai decent poate sa difere mult in functie de regiune, context social, statut socio-economic, etc. Pentru a minimiza componenta subiectiva in perceptia standardului de decenta, cercetatorii au elaborat o metodologie care sa defineasca un cos minim de consum pentru un standard MINIM de decenta, acceptabil in perceptia persoanelor si a familiilor cu venituri mici", au scris cei de la sindicat pe pagina de Facebook.

Structura cosului minim de consum pentru un trai decent cuprinde 11 capitole, de la alimentatie pana la fondul de economii al familiei, insumand in total 226 de itemi. Continutul cosului a fost stabilit prin coroborarea mai multor surse de informatii: interviuri de grup reprezentati ai populatiei tinta, interviuri cu experti, standarde internationale, cercetari de piata. Cercetarea de teren a fost realizata in perioada iulie-septembrie 2018, in cinci dintre cele mai dinamice orase din Romania din punct de vedere economic si demografic: Brasov, Cluj, Constanta, Iasi, Timisoara.